Президент Узбекистана 2 февраля подписал постановление об обучении учеников школ иностранным языкам и профессиям.

В порядке эксперимента с 2024/2025 учебного года в 10−11 классах школ наряду с обучением по базовому учебному плану начнут внедрять образовательные программы «Углублённое обучение предметам» и «Обучение бизнесу и профессиям».

В рамках направления «Углублённое обучение предметам» учебный процесс будет организован с акцентом на точные, естественнонаучные дисциплины или иностранный язык, а в рамках направления «Обучение бизнесу и профессиям» будут обучаться рабочим профессиям либо профессиям в области цифровых технологий.

Кроме того, с 2024/2025 учебного года в школах поэтапно будет внедрён порядок обучения иностранным языкам, в соответствии с которым:

в 5−9 классах посредством повышения интенсивности обучения иностранному языку у учащихся формируются базовые знания и речевые навыки;

в 10−11 классах в обучении иностранному языку основное внимание уделяется развитию навыков академического письма и разговорных навыков.

Ученики, выбравшие иностранный язык в рамках направления «Углублённое обучение предметам», в 10−11 классах будут обучаться второму иностранному языку.

Министерству дошкольного и школьного образования поручено до 1 мая усовершенствовать учебные планы и программы по предмету «Иностранный язык» с привлечением местных и зарубежных экспертов. При этом нужно предусмотреть освоение учениками в 11 классе второго иностранного языка на уровне не ниже А2.

До конца 2024 года необходимо закупить и локализовать учебники международных издательств по обучению иностранному языку, а также привлечь в школы квалифицированных специалистов по английскому, китайскому, корейскому, немецкому, французскому и японскому языкам.

Министерству поручено также провести диагностику знаний и навыков преподавателей иностранного языка школ и организовать для них краткосрочные учебные курсы повышения квалификации.

В рамках направления «Обучение бизнесу и профессиям» ученики будут обучаются профессиям, соответствующим второму уровню Национальной рамки квалификаций.

Для этого в школах будут созданы мастерские и введена должность мастера профессионального обучения. Ученики будут обучаться профессиональным и предпринимательским навыкам по одному из направлений: рабочие профессии — посредством привлечения предпринимателей и ремесленников в школы или современные профессии в области информационных технологий — на курсах, организуемых в школах.

Документ разрешает предоставление на основе прямого договора в безвозмездное пользование пустующих помещений в школах участникам программы «20 тысяч предпринимателей — 500 тысяч квалифицированных специалистов» для создания моноцентров и последующего обучения учеников профессиям.

Министерству дошкольного и школьного образования до 1 апреля поручено утвердить гибкий учебный план в рамках действующего базового учебного плана для школ, в которых будет организован учебный процесс по направлениям «Углублённое обучение предметам» или «Обучение бизнесу и профессиям».