Хоким города Ахангарана Ташкентской области Акром Эшонкулов сообщил об отставке по собственному желанию с 6 февраля. Он занимал этот пост с 4 июня 2020 года. Его обращение к горожанам опубликовала пресс-служба хокимията Ахангарана.

Акром Эшонкулов сообщил, что «каждая минута, проведённая с вами за прошедший период, оставила неизгладимый след» в его жизни. Он выразил благодарность президенту Узбекистана за возможность столько времени работать «плечом к плечу».

«Город Ахангаран занял в моем сердце место родного города. Во всём, чего я добился на пути развития города, неоценим ваш труд», — подчеркнул экс-хоким. Он также попросил прощения «у всех, кого он мог обидеть в процессе работы».

«Прощай, город Ахангаран. Прощай, мой дорогой город», — написал Акром Эшонкулов.

Акром Эшонкулов родился в 1976 году в Куйи-Чирчикском районе Ташкентской области.

Выпускник Российской экономической академии имени Г. Плеханова и Ташкентского государственного экономического университета (магистратура). По специальности экономист.

До назначения хокимом Ахангарана работал врио главного специалиста по комплексному социально-экономическому развитию города Алмалыка Ташкентской области отдела социально экономического развития городов республиканского подчинения Кабинета министров.

В разные годы работал руководителем информационно-аналитической группы хокимията Ташкентской области, первым заместителем хокима Ахангарана и хокимом города, а также врио хокима Ахангаранского района.

Отметим, что обращения чиновников к населению при назначениях и отставках — не очень частое явление в Узбекистане.