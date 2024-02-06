В 2023 году общая сумма денежных поступлений (наличные деньги и через терминалы) в банки Узбекистана составила 669 трлн сумов, что на 28% больше по сравнению с 2022 годом, следует из обзора Центрального банка





По данным регулятора, поступления наличных денег в банки за год выросли на 20% — до 414 трлн сумов. Несмотря на это, доля наличности упала с 66% до 62% (в 2021 году было 69%).

Поступления через терминалы увеличились на 44% — до 255 трлн сумов, их доля — с 34% до 38% (в 2021 году — 31%).





В 2023 году на банковские карты были зачислены 789 трлн сумов — в 1,4 раза больше показателя предыдущего года. Поступившие на карты средства всё реже снимают в виде наличных: в 2019 году были обналичены 31,9% средств, в 2020 году — 34,4%, в 2021 году — 31,7%, в 2022 году — 26,9%, в 2023 году — 24%.





Доля наличных денег в общей денежной массе (М2) по состоянию на 1 января этого года составила 21,5%, что по сравнению с прошлым годом на 0,8% ниже после роста в 2022 году. Для сравнения: доля наличности в обращении в 2019 году достигала 27%, в 2020 году — 23%, в 2021 году — 19,7%, в 2022 году — 22,3%.

М2 включает наличные деньги в обращении (вне банковской системы), переводные, сберегательные и срочные депозиты в национальной и иностранной валюте других финансовых организаций, государственных нефинансовых организаций, частного сектора и физических лиц.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов в мае 2019 года высокую долю наличности в экономике объяснял тем, что жители Узбекистана совершают операции по купле-продаже в основном на рынках.

«В каждой стране доля наличных денег в общей денежной массе зависит от уровня развитости торгово-экономических отношений. Наш народ совершает 80% купли-продажи на рынках. По этой причине доля наличных денег у нас высока по сравнению со странами Европы и другими. Последние два года мы работаем с 26-процентной долей [наличности в обращении]. До этого было 40%. Чем больше доля наличных денег, тем больше рисков для развития теневой экономики», — говорил он.

Президент Шавкат Мирзиёев на совещании в январе отмечал, что ущерб госбюджету Узбекистана от теневой экономики оценивается в 30 трлн сумов, ущерб ВВП — в 135 трлн сумов. По его словам, теневая экономика — препятствие для честно работающего бизнеса.

К примеру, из 27 тысяч строительных компаний 10947, или 41%, в отчётах указывают только одного официального сотрудника, из них в Ташкенте — 2249 компаний. При этом эти компании за прошлый год выполнили строительные работы на 4 трлн сумов.

Вице-премьер Джамшид Кучкаров сообщал, что для легализации рабочих мест в сфере строительства с 1 апреля 2024 года планируется ввести норму числа работников, которые нужны для возведения определённых объектов. По его словам, на первом этапе это коснётся строительства, финансируемого госбюджетом.

Власти также рассматривают вариант сокращения оборота наличных денег и оплаты некоторых платежей только через банковские карты.

С 1 февраля запущен рейтинг устойчивости предпринимателей. Для предпринимателей с высоким рейтингом будут отменены все налоговые проверки, сумма налога на добавленную стоимость будет возвращена за одни сутки, а переплата по другим видам налогов — в течение трёх дней. Будет создана возможность взаимозачёта таможенными и налоговыми органами НДС при импорте и реализации товаров и другие послабления.