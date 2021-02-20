Если считать, что можно позволить себе жить в выдуманном пространстве какого-то из известных произведений, то название повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» абсолютно точно демонстрирует нам такой временной континуум.

В обзоре уходящей недели никак нельзя миновать встречу хокима Ташкента с жителями города в прошлую субботу в связи с затеваемым строительством монумента «Истиклол» сквера на бульваре «Голубые купола».

Сторонники строительства стелы приложили максимум усилий, чтобы остроумцы и острословы могли извлечь из прошедшей на свежем воздухе дискуссии новую порцию метафор и мемов. Когда хокиму города указали на несогласованность планов по строительству с желанием многих жителей оставить в парке все как есть, Джахонгир Артыходжаев проявил выдающиеся диалектические способности, отвечая в духе: «Для того, чтобы сквер сохранить, нужно здесь обязательно что-то построить». Чем не мог не вызвать ассоциации с цитатами из историй писателя Эдуарда Успенского про деревню Простоквашино: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное». Вопрос здесь только в том, что понятия этой самой ненужности или нужности бывают совершенно противоположные у простых людей и у чиновников.

Представленный хокимиятом на всеобщее обозрение макет бульвара с будущим комплексом «Истиклол» удивляет не только своим архитектурным минимализмом. Твердая уверенность городских властей, что проект будет реализован именно в сквере, дает повод скептикам рассуждать об итогах субботней встречи в сквере, используя старинную аббревиатуру ППР («посидели, побеседовали, разошлись»).

С другой стороны, петиция за сохранение сквера имела более конкретную, нежели общение со столичной администрацией, стратегическую цель: привлечь к проблеме внимание президента страны. А раз список подписантов все-таки отправлен в администрацию главы государства (всего активистами удалось собрать чуть менее 15 тысяч подписей), то последнее слово в этой истории еще не сказано: всегда возможно действие, называемое у древних «Deus ex machina» («Бог из машины»).

Символично, что под занавес прошлой недели, лейтмотивом которой стала история с петицией, партии «Миллий тикланиш» и «Адолат» подготовили законопроект, определяющий уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам. Правила дискуссий, выплескивающихся за пределы соцсетей, безусловно нуждаются в регулировании, но не менее важно не лишать людей возможности быть услышанными и настаивать на собственной версии будущего.

В регионах внимательно изучают столичные градостроительные споры и стараются по возможности играть на упреждение. Новый хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров поручил отменить — нет, не понедельники, а все решения о строительстве зданий во дворах многоэтажек — и восстановить разрушенные детские площадки. Пока трудно оценить, сколь долго будет длиться такая ревизия и сколь настойчивы в поисках нарушений строительных норм будут местные ревизоры. Смутные сомнения на этот счет почти 200 лет, но довольно точно сформулировал в своей пьесе классик русской драматургии: «Свои люди — сочтемся».

Региональная повестка президента страны Шавката Мирзиеева, в свою очередь, наполнена скрупулезно подготовленными цифровыми выкладками и данными. Правда, без неожиданностей в последнее время не обходится. На прошлой неделе в Ферганской области глава государства незапланированно заглянул в одну из махаллей, а в этот раз заставил встрепенуться журналистов неожиданным пресс-подходом.

Наманганская область — одна из ярких иллюстраций к бесконечной саге о неиспользованном потенциале наших регионов. Область, поражающая своим природным и экономическим богатством, раскрывается не так быстро, как хочется и власти и людям. Шавкат Мирзиёев поделился с журналистами формулой успеха для развития регионов — модернизация инфраструктуры плюс серьезная калибровка местных управленцев и борьба с коррупцией.

Простые арифметические действия пока не сочетаются в таком щепетильном деле, как компенсация людям за снесенное имущество. По данным Генпрокуратуры, больше половины суммы за незаконный снос до сих пор остается не выплаченной. Возможно, ответственные за сведение дебета с кредитом своеобразно применили на практике закон, открытый еще Михайло Ломоносовым: «Что сколько чего у одного отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет, то умножится в другом месте».

О законе сохранения массы рекомендуется помнить исполнителям другого важного начинания: СМИ стало известно, что правительство приняло решение о восстановлении Сардобинского водохранилища. Нынешнее торжество прозрачности в нашем обществе здесь скрыто под знакомым всем чиновникам грифом «ДСП». И если закрытость суда по делу о майском прорыве плотины еще можно объяснить тайнами следствия, то стремление закрыть процесс исправления ошибок отдает архаикой недавнего прошлого. И нам пока не остается ничего, кроме как напомнить друг другу слова Маргарет Тэтчер: нет никаких государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков.

В Центробанке давно уже не делают секрета из уровня реальной инфляции. В первую очередь, из основного фактора роста цен — удорожания импорта продовольствия. По оценке регулятора, удержать инфляционный коридор на уровне 9−10% по итогам 2021 года можно будет, только если активно замещать этот самый импорт отечественной продукцией. Публичная позиция ЦБ всегда должна быть ровной и спокойной, что бы на самом деле ни творилось. Нюанс заключается в том, что при снижении реальных доходов узбекистанцев даже временная стабилизация цен на продукты не делает их ассортимент принципиально доступнее.

Самое время на самом наверху напомнить правительству о подготовке реальных мер социальной поддержки. Президент страны Шавкат Мирзиеев распорядился к ноябрю разработать проект Национальной стратегии социальной защиты населения до 2030 года, в том числе, трехгодичный план по ее реализации.

Особенности отечественного рынка труда и системы социальной защиты в период карантина показали слабую эффективность механизма поддержки временно потерявших работу. Остается надеяться, что пункты предлагаемой программы должны исправить этот недостаток, а также внедрить лучшие мировые практики соцподдержки в эпоху рыночной экономики.

Одним из экономических двигателей рынка остается приватизация. На очередной волне распродажи госимущества утвержден перечень из 18 предприятий, чьи государственные доли выставят на торги с апреля этого года. Главная дилемма приватизационных процессов — умело маневрировать между идеей пополнения бюджета и воплощением священного девиза «приватизируй все».

Удачный пример того, как властям удалось поднять производство и менеджмент на госпредприятиях без продажи имущества — доверительное управление компанией SFI Management Group госактивами Алмалыкского ГМК, «Узметкомбината» и «Узвторцветмета». В четверг компания сообщила, что расторгла трастовые договора «с учетом исполнения большинства задач, возложенных на нее правительством Узбекистана».

Только вот остается неясным, отчего бы не поставить крупному инвестору на нашем и так небогатом инвестиционном поле новые амбициозные задачи? Не говоря о том, что и сама компания способна озадачиться более высокими целями, вернее сказать, прибылями на процветающем даже в пандемию рынке черных и цветных металлов. Есть, правда, мысль, что подобные игроки рынка, узнающие важные новости не только из газет и релизов, в любом случае в накладе не останутся.

Приватизация с точки зрения приумножения средств в казну в нынешнее время — дело особо рисковое. Еще профессор Серебряков из чеховского «Дяди Вани» говорил: «Если продать, положим, лес, то это мера экстраординарная, которою нельзя пользоваться ежегодно». Между тем, насчет денег есть конкретные указания: до конца первого полугодия в бюджет должно поступить 1 трлн сумов от намеченных продаж. Перед приватизаторами теперь стоит задача, сравнимая с вхождением верблюда в игольное ушко, — в случае неудачи рвется и там где, тонко, и в том случае, когда сшито наспех.

Пока власти приходится ломать голову, как удачно заработать свой триллион на продаже госсобственности, у отечественного бизнеса появилась новая головная боль, как сохранить у себя приблизительно ту же сумму. Более 10 тысяч фирм и компаний попали в список не проявивших «должную осмотрительность» в выборе контрагентов — «фирм-обналичек» и за это должны возместить в бюджет недоплаченный НДС на более чем 900 млрд сумов.

Моральный ригоризм налоговиков «Проверяй или отвечай» имеет один важный недостаток (а для кого и преимущество), поскольку любое конфискационное мероприятие всегда имеет оправдание: оно направлено против нехороших людей, а если хорошие тоже страдают, то за компанию, ничего не поделаешь. У ГНК и бизнес-омбудсмена теперь стоит непростая задача отделить зерна от плевел. Впрочем, кто есть кто в этой ситуации, разобраться при желании всегда можно. Давно ведь замечено, что у нас все секрет и ничего не тайна.

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