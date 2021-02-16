Центральный банк Узбекистана прогнозирует уровень инфляции в 9−10% к концу года «при сохранении ожидаемых условий в 2021 году», следует из обзора денежно-кредитной политики за IV квартал 2020 года.

Как отмечает регулятор, несмотря на то, что многие страны начали вакцинацию против вируса с декабря 2020 года, пандемия все еще продолжается во всем мире, и в этом отношении повторное введение карантинных ограничений некоторыми странами вызывает неопределенность во внешнеэкономической среде в 2021 году.

Spot в качестве примера указывает, что в прошлые годы Китай импортировал продукты питания из Европы и США, но в 2020 году разногласия с ними обострились, так что Китай расширил географию импорта на другие государства, в частности Россию, Украину, Казахстан и Беларусь. В результате вырос спрос на основные продовольственные товары, такие как подсолнечное масло, пшеничная мука и сахар. В свою очередь, это является причиной роста цен на региональном рынке.

Кроме того, ранее «Газета.uz» писала, что для стабилизации ситуации на внутреннем рынке Россия ввела пошлины на экспорт семян подсолнуха, а также рассматривает аналогичные меры в отношении подсолнечного масла. Это может сказаться на Узбекистане, поскольку почти 80% растительного масла импортируется из России.

Центробанк подчеркивает, что в такой ситуации для нахождения инфляции на уровне 9−10% к концу 2021 года, является важным формирование стабильных внешних и внутренних условий.

Во-первых, основным условием является улучшение эпидемиологической ситуации в мире в 2021 году, адаптация субъектов бизнеса к новым условиям и продолжение деятельности.

Также, по прогнозам Всемирного банка и Международного валютного фонда, в 2021 году темпы экономического роста стран — внешнеторговых партнеров начнут постепенно восстанавливаться.

При этом ожидается, что обменные курсы национальных валют стран — внешнеэкономических партнеров к доллару США останутся стабильными без резких колебаний. К концу года ожидается международные денежные переводы вырастут на 8−10%. Данные факторы будут способствовать тому, что обменный курс сума будет формироваться близко к его долгосрочному тренду и не будет оказывать значительное давление на инфляцию.

В 2020 году общий бюджетный дефицит по отношению к ВВП был относительно высоким (около 3,3% ВВП, или 19,7 трлн сумов), и это продолжит оказывать определенное влияние на инфляцию в текущем году. При этом, исполнение бюджетных расходов ниже пределов установленных параметров может предотвратить появление дополнительного возрастающего давления на инфляцию.

Кроме того, одним из основных факторов инфляции в 2021 году является отсрочка повышением цен на энергоносители в рамках реформ по либерализации цен на следующие годы, а также сохранение без изменений регулируемых тарифов на товары (услуги), особенно на коммунальные услуги в текущем году (правительство намерено сохранить тарифы на газ и электроэнергию без изменений в 2021 году).

Также прогнозируется, что объем кредитных вложений в экономику будет пропорционален росту номинального ВВП, то есть в 2021 году объем кредитных вложений составит около 16−20% и в свою очередь будет оказывать меньшее давление на инфляцию со стороны монетарных факторов.

По данным регулятора, большая часть спроса на основные продовольственные товары на внутреннем рынке покрывается за счет импорта. Значительный рост цен на продовольственные товары в 2020 году, такие как подсолнечное масло, сахар, мясные продукты и картофель, можно объяснить, главным образом, снижением объемов производства в основных странах-производителях, что привело к росту цен на эти товары на мировых рынках.

В то же время одно из основных условий достижения прогнозных показателей инфляции — это неприменение различных ограничений зарубежными странами, являющимися основными экспортерами продовольствия и относительная стабильность мировых цен в текущем году.

ЦБ указывает, что в контексте неопределенности, влияющей на динамику цен, стабильное формирование инфляции в 2021 году около 9−10%, в основном будет зависеть от вышеуказанных условий. При этом Центральный банк будет проводить денежно кредитную политику, исходя из уровня и прогнозируемой траектории инфляции, а также достижения целевых показателей инфляции.

Ранее замглавы Центробанка Бехзод Хамраев выразил уверенность в достижении цели по инфляции в 5% в 2023 году, хотя прогноз Минфина составляет 7−8%. Он считает, что отсрочка повышения цен на энергоресурсы позволит снизить уровень базовой инфляции к 2022 году.