Экономист, докторант и научный исследователь Гарвардского университета Ботир Кобилов в онлайн-интервью «Газете.uz» в Facebook рассказал об обоснованности карантина, его влиянии на экономику, бизнес и людей, а также о том, какие меры поддержки государство должно принимать в сложившихся условиях. Приводим основные моменты беседы.

«В первую очередь нужно помогать людям»

В период карантина и пандемии коронавируса нужно в первую очередь помогать людям, а не бизнесу. Бизнес — это тоже люди, то есть там работают сотрудники. Мы не должны помогать конкретному юридическому лицу. Нужно помочь людям путем поддержки зарплат, сохранения рабочих мест и обеспечить их элементарно едой во время карантина. Нам нужно подумать, как конкретно дать возможность людям выживать путем передачи наличных денег, средств на карту или другим способом.

Как можно раздать деньги

Можно взглянуть на опыт Казахстана, где планируют выдавать по 42,5 тысячи тенге (почти 100 долларов) тем, кто потерял доход в период чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Там создан сайт, вы предоставляете свой ИНН, налоговые органы проверяют, какой у вас был доход, работали вы или нет. Если вы работали в неформальном секторе (таксист, повар, парикмахер и др.), то создаете ИНН. Кстати, это один из способов вывести часть людей из теневого сектора в формальный.

Как передать деньги? Я бы рекомендовал минимизировать посредников и направить деньги прямо «в карман» домохозяйств, а не через банки или других посредников, поскольку будет много транзакционных издержек. Есть налоговые органы и Минфин, у которых есть механизмы передачи этих денег (пример — выплата средств малообеспеченным семьям).

В Грузии, например, власти покроют расходы населения на коммунальные платежи — это тоже один из способов поддержки.

Я был бы против выдачи населению товаров первой необходимости (вместо выдачи денег), поскольку вы элементарно не знаете, что сейчас людям важнее. Кому-то прямо сейчас нужны лекарства, кто-то не потребляет сахар или муку. С точки зрения экономики это было бы нерациональным способом распределения ресурсов. Если выдать деньги, то каждый будет сам решать, куда их направить.

Налоговые каникулы неэффективны в период карантина. Если организация не получает никакого дохода, то от чего платить налоги? Это поможет после пандемии для восстановления.

Стоит ли бояться бюджетного дефицита

Не нужно бояться бюджетного дефицита (превышение расходов бюджета над его доходами — ред.). Практически все развивающиеся страны живут с дефицитом. Но суть в том, что мы должны финансировать дефицит бюджета умно. Не нужно думать о дефиците в период пандемии, а также о том, что государство будет закрывать его путем повышения налогов в будущем. Я не ожидаю такого.

Наоборот, сейчас дают налоговые каникулы и отсрочки. Да, будет трудно, нам придется платить по долгам. Но не нужно ждать, что все будет хорошо — во всем мире кризис. Завтра однозначно будет хуже, чем сегодня в плане экономики. Главное — скорее выйти из этого карантина с наименьшими потерями.

Полную беседу вы можете посмотреть в записи.

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