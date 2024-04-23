Парки имени Абдуллы Кадыри и Дружбы в Ташкенте передаются в аренду узбекско-сингапурской компании BPM Smart Decision Management на 49 лет с условием инвестирования не менее 10 млн долларов США в каждый парк. Решение об этом принял хокимият столицы.

Ранее эта компания реконструировала парк имени Гафура Гуляма, который был передан ей в аренду на основании распоряжения Кабинета министров от 9 августа 2019 года и решения бывшего хокима Ташкента от 15 августа 2019 года.

Экс-хоким Джахонгир Артыкходжаев в декабре 2021 года заявлял о планах пересмотреть проект передачи парка Гафура Гуляма BPM Smart Decision Management за «невыполнение инвестиционных обязательств», но в итоге парк остался за инвестором. Его открыли осенью 2022 года с альтернативным названием Dream Park.

В минувшую пятницу директор BMP Smart Decision Management Отабек Мирзажонов и его заместитель, операционный директор парка Гафура Гуляма Зафар Мирзаулугов, а также председатель Ташкентского управления Ассоциации махаллей Фуркат Махмудходжаев провели пресс-тур для журналистов и презентовали планы реконструкции в парках имени Абдуллы Кадыри и Дружбы.





Согласно презентации, в парке Абдуллы Кадыри собираются реализовать масштабные работы по ландшафтному дизайну, создать буферные и рекреационные прогулочные зоны, восстановить центральный фонтан и построить смотровую башню.

Планируется создание гастрономического центра и фуд-корта с национальными блюдами, а также комплекса для зоозащитных организаций для проведения выставок домашних животных. При согласии владельца помещения для этого намерены использовать пустующую арену «Джангох».

На территории парка намечено открыть библиотеку имени писателя Абдуллы Кадыри и отдельную публичную библиотеку.

Зафар Мирзаулугов отметил, что под парком проходит линия метро, поэтому планируется возвести только лёгкие конструкции. «Никакого масштабного строительства», — сказал он.

Инвестор сообщил, что планируется также реконструкция памятника писателю, который станет выше.





Директор компании Отабек Мирзажонов заверил, что в парке «не планируется устанавливать детские площадки и механические аттракционы, основной акцент будет на зелёных зонах».

«В парке Абдуллы Кадыри частично будут [аттракционы]. Как я уже говорил, будет смотровая башня. Детских площадок и механических аттракционов не предусмотрено. В парке Бабура (Дружбы — ред.) поставим частично. Например, в парке Гафура Гуляма, даже если у нас много деревьев, мы вписали 40 аттракционов, а в парке Бабура по нашему плану, наверное, не будет больше 10. Почему мы вынуждены ставить аттракционы? В любом парке для защиты зелёного фонда, его расширения, зарплаты работников, на удобрения, полив потребуется свыше 6 млрд сумов в год», — сказал он.

По словам Зафара Мирзаулугова, после реконструкции три парка — Гафура Гуляма, Абдуллы Кадыри и Дружбы — будут конкурировать между собой. «Поэтому… они не должны быть похожими друг на друга. Каждый будет особенным. Парк Абдуллы Кадыри будет адаптирован под национальные [мотивы], будет в эконаправлении», — сказал он.

Отабек Мирзажонов сообщил, что пока отсутствует официальный договор по проекту — парк юридически ещё не перешёл на баланс инвесторов.

«Сейчас мы готовим договор о государственно-частном партнёрстве. Ещё конечного проекта нет. Прошёл всего месяц. Такой проект на 12 га займёт время. Мы пригласили вас, чтобы объявить о проекте, ответить на возможные вопросы. Мы сохраним деревья, водные артерии», — сказал он, отметив, что будут учитываться пожелания жителей.

Представители компании сообщили, что им нравится Парк Галицкого в Краснодаре, поэтому ведутся переговоры с немецкой компанией, которая занималась его проектированием.

Реконструкционные работы планируется начать примерно с мая. До наступления жары необходимо обеспечить систему полива.

Как парк терял свою площадь

Парк Абдуллы Кадыри (первый снимок — сентябрь 2017 года, второй — апрель 2023 года). Источник: Google Earth. По спутниковым фотографиям можно заметить, как коммерческие и некоммерческие постройки вторгаются в парковое пространство.



Отабек Мирзажонов сообщил, что территория парка Абдуллы Кадыри составляла 16 га, но 5 га были переданы застройщикам. Сегодня его территория сократилась до 11 га.

«По информации первого директора парка, в 2017 году здесь было около 16−17 тысяч деревьев, а на сегодняшний день осталось около 5−5,5 тысяч. Я могу вам уверенно сказать, что мы не повредим ни одно дерево, а можем даже посадить новые виды. Первым делом мы собираемся открыть штат порядка 15 сотрудников и очистить парк от всего мусора», — сказал операционный директор Зафар Мирзаулугов.

В сентябре 2019 года хокимият Ташкента под руководством Джахонгира Артыкходжаева приглашал предпринимателей к реализации инвестиционных проектов на территории парка Кадыри. Ожидалось, что здесь установят новый памятник Абдулле Кадыри и обновят парк.

Территорию парка площадью 16,5 га разделили на 14 проектов, среди которых — новый памятник Кадыри, школа имени Кадыри и библиотека, гостиница, выполненная в национальном стиле, объекты общественного питания (в том числе классическая узбекская чайхана), торговые ряды и мастерские ремесленников, музей и другие.

Планировалось, что парк будет своеобразным продолжением старогородской части Ташкента и будет составлять единый архитектурный ансамбль с рынком Чорсу, строящимся Центром исламской цивилизации и комплексом Хазрати Имам.

Городская администрация отмечала, что в одной части парка будет создан комплекс, включающий этно-парк и этно-городок, «отражающий дух времени, в котором жил и творил Абдулла Кадыри».

По данным хокимията, для реализации проекта требовалось более 60 млрд сумов, в том числе для школы и памятника — 40 млрд сумов, дома-музея — 12 млрд сумов, компенсации жителям домов на близлежащей территории — 10 млрд сумов. Выделение бюджетных средства на проект не было предусмотрено.

Часть территории парка была отдана под строительство пятиэтажной гостиницы японской H. I. S Hotel Holding, которая построила Inspira-s Hotel.

В марте 2021 года стало известно, что казахстанская BI Group хочет построить в парке гостиницу под брендом Hampton by Hilton.

Позже парк передали на баланс дирекции Olmazor Business City на праве оперативного управления.

В феврале 2022 года Управление экологии Ташкента сообщило о незаконной пересадке 64 деревьев из парка. Представитель китайской компании Wan Li, которая наряду с другими предпринимателями купила землю в парке для реализации проекта, сообщал о пересадке 64 из инвентаризованных 177 деревьев из парковой зоны в другое место.

Предыдущий проект реконструкции.

В марте того года парк закрыли на реконструкцию, которую проводили совместно с Ассоциацией ландшафтного дизайна, но работы затянулись, а затем приостановились из-за «нехватки средств». В ноябре городской кенгаш одобрил решение о выделении 35 млрд сумов на реконструкцию парка. К этому времени работы на территории были начаты. Средства на них в размере 5 млрд сумов выделила дирекция Olmazor Business City, однако «утверждённое финансирование поступило частично».

Согласно законодательству, частный инвестор может выступить с инициативой и взять в аренду парк или его часть в рамках государственно-частного партнёрства. Однако после получения заявления от инвестора государственный заказчик должен объявить конкурс на сайте Министерства культуры и других СМИ, однако об этом не сообщалось.

Конкурс не проводится, если поступает одно предложение.

Колумнист «Газеты.uz» Ботир Кобилов ранее отмечал, что власти, считая парки «убыточными», совершают ошибку, потому что парки несут намного большую ценность для людей и самого города. Он призывал немедленно начать спасение парков и вернуть их истинным владельцам — людям.