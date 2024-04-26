Имя Джолдаса Мурадовича Кулджанова, заведующего отделением ортопедической хирургии в клинике Университета Сент-Луиса (штат Миссури), известно во всём мире. Его неоднократно признавали лучшим врачом США. Он регулярно посещает Узбекистан и другие страны для проведения мастер-классов и операций. Джолдас Кулджанов родился в Каракалпакстане. В 1966 году добровольно приехал в Ташкент, чтобы помочь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Проведя в столице полтора года, решил с друзьями поступать на учёбу в Москву. Но, приехав в Самарканд, подал документы в Самаркандский медицинский университет. После учёбы работал в отделениях скорой помощи и травматологии, его направляли в Никарагуа военным врачом. В начале 1990-х его пригласили в США. «Газета.uz» попросила Джолдаса Кулджанова поделиться воспоминаниями о работе по восстановлению Ташкента после землетрясения.

Фото предоставлено «Газете.uz» Национальным архивом кинофотофонодокументов Узбекистана.



Я был тогда молодым 18-летним парнем и учился в Нукусе. 26 апреля 1966 года в Ташкенте было сильное землетрясение, все люди были потрясены этой новостью. Я и мой друг решили поехать в Ташкент и помочь людям. Мы пошли в комсомольскую организацию и попросили нас отправить в столицу.

3 июля мы приехали в Ташкент. Нас устроили в палаточный городок, который находился недалеко от Красной площади (ныне — площадь Независимости) со стороны канала Анхор. Набережная канала была не благоустроенная.

Я помню, что кроме нас там было много добровольцев из других городов и республик — России, Украины, Грузии. Если не ошибаюсь, добровольцев было больше 100 тысяч человек. Все они искренне хотели помочь ташкентцам и благоустроить город.

К сожалению, сейчас люди забывают о них и даже могут выступать против них и назвать оккупантами. Это меня очень огорчает. В те времена никто не говорил, что он узбек, грузин или русский, все были для нас одинаковыми братьями и сестрами.

Фото предоставлено «Газете.uz» Национальным архивом кинофотофонодокументов Узбекистана.



В палаточном городке условия были самыми обычными. Было где-то 50 палаток и жили мы примерно по 6 человек. В палатке была кровать с тумбочкой. Мы были молодые, не обращали внимания на бытовые условия, никогда не жаловались. Для нас та жизнь была романтичной и удовлетворяла нас, потому что мы помогали людям. В таких палатках и условиях жили и сами жители, которые лишились домов из-за землетрясения.

В палаточном городке не было повара. Мы покупали продукты, иногда готовили или питались на улице либо в столовой поблизости. На работе во время обеда тоже нас никто не кормил. Все приносили, что могли. Кто-то приносил с собой кефир, кто-то — булочку и селёдку, а ещё кто-то шёл в столовую рядом со стройкой поесть лагман или другое блюдо. Обычно там было всё.

Фото предоставлено «Газете.uz» Национальным архивом кинофотофонодокументов Узбекистана.



В палатках мы жили до ноября, так как наступали холода и морозы. Просыпаясь утром, я видел, как моё одеяло было покрыто инеем. Позже нас отправили в общежитие. Там мы тоже готовили сами.

Утром мы просыпались и ехали на работу на трамвае 45 — 60 минут. После работы возвращались в общежитие.

В выходные дни, в субботу и воскресенье, мы отдыхали. Ходили в кино или где-то погулять, но я старался не терять много времени, так как я должен был учиться.

С другом мы работали на строительстве разных зданий. Шли туда, куда нас отправляли. «Трясёмся, но не сдаёмся» было тогда нашим лозунгом. Мы строили многоэтажные дома, которые находились в районе железнодорожного института, недалеко от аэропорта. Все работали усердно и от души. Ташкентцы очень уважали строителей, приехавших из других республик и городов.

По всему Ташкенту были палатки, никто ничего не охранял, все жили спокойно, без тревоги. Народ не был агрессивным, люди общались по-братски. Случались бытовые стычки, как и везде, но серьёзных конфликтов не было. Ташкент всегда был открытым городом. Во время войны люди принимали к себе сирот.

После полутора лет работы я отправился поступать на учёбу. К сожалению, у меня не сохранились фотографии тех дней, так как в то время не было мобильных телефонов. Столько времени прошло. Связи с приятелями тоже нет, прошло уже больше 60 лет.

В ближайшие дни «Газета.uz» опубликует интервью Джолдаса Кулджанова о его жизни и деятельности, а также мыслях о реформе здравоохранения Узбекистана.

В годовщину землетрясения на нашем сайте также вышел рассказ о сотрудниках Ташкентской публичной библиотеки, которые спасали из-под завалов редкие книги, рукописи, ноты и печатные издания.