Хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров распорядился остановить все стройки, ведущиеся во дворах многоэтажных жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

13 февраля хоким знакомился с условиями проживания людей в махаллях «Дустик» и «Гулзор» Ферганы и стал свидетелем того, что во дворах разрушены детские и спортивные площадки и вырублены многолетние деревья для строительства новых зданий.





Жители рассказали Хайрулло Бозорову о многочисленных неудобствах, создаваемых стройками, исчезновением мест для игр детей, отдыха и прогулок на открытом воздухе.

Хоким области поручил новым хокиму и прокурору города с этого же дня остановить все стройки во дворах и отменить выданные на это решения городской администрации.





Все вырытые для фундамента котлованы должны быть засыпаны, а законность выдачи разрешений на объекты, строительство которых близко к завершению, будет изучена прокуратурой.

Все разрушенные детские и спортивные площадки будут восстановлены, застройщики должны будут высадить по 100 саженцев деревьев вместо каждого срубленного, говорится в сообщении.





Предпринимателям, у которых остановлены стройки, будут предложены другие места для строительства их объектов.

Хайрулло Бозоров также обратил внимание на запущенность территорий и разбросанный везде мусор. Кроме того, он подверг критике наличие множества незаконных пристроек к домам.

Он дал поручение хокиму Ферганы Мирзохиду Убайдуллаеву разработать адресную программу благоустройства и озеленения махаллей города.

Глава администрации области также дал указание снести объекты, построенные над каналом на улице Мотуриди, и построить дорожки для пешеходов и велосипедистов на набережной.

Хайрулло Бозоров возглавил область в статусе и. о. хокима в сентябре прошлого года (прежний руководитель региона Шухрат Ганиев стал заместителем премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер), ранее он был хокимом Наманганской области. 5 февраля утверждён хокимом области.

В этот день Фергану посещал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Тогда он незапланированно посетил городскую махаллю «Шодиёна». Недовольный плохим состоянием махалли, глава государства поручил поставить вопрос об увольнении хокима города Хамида Хабибидинова, а также прокурора и начальников ОВД и ГНИ. Новым хокимом города был утверждён Мирзохид Убайдуллаев, ранее первый замхокима области.

Вырубка зелёных зон и застройка жилых массивов, нередко осуществляемые с нарушениями, уже много лет вызывают недовольство узбекистанцев. Несмотря на возмущение людей, хокимияты не торопятся пересматривать свои решения. На «Газете.uz» публиковалась большая статья о том, почему это происходит.

Напомним, в сентябре, после назначения Хайрулло Бозорова руководителем Ферганской области, новый глава Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков отменил строительство делового центра Namangan City на месте жилого массива.