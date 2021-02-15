Хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров распорядился остановить все стройки, ведущиеся во дворах многоэтажных жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
13 февраля хоким знакомился с условиями проживания людей в махаллях «Дустик» и «Гулзор» Ферганы и стал свидетелем того, что во дворах разрушены детские и спортивные площадки и вырублены многолетние деревья для строительства новых зданий.
Жители рассказали Хайрулло Бозорову о многочисленных неудобствах, создаваемых стройками, исчезновением мест для игр детей, отдыха и прогулок на открытом воздухе.
Хоким области поручил новым хокиму и прокурору города с этого же дня остановить все стройки во дворах и отменить выданные на это решения городской администрации.
Все вырытые для фундамента котлованы должны быть засыпаны, а законность выдачи разрешений на объекты, строительство которых близко к завершению, будет изучена прокуратурой.
Все разрушенные детские и спортивные площадки будут восстановлены, застройщики должны будут высадить по 100 саженцев деревьев вместо каждого срубленного, говорится в сообщении.
Предпринимателям, у которых остановлены стройки, будут предложены другие места для строительства их объектов.
Хайрулло Бозоров также обратил внимание на запущенность территорий и разбросанный везде мусор. Кроме того, он подверг критике наличие множества незаконных пристроек к домам.
Он дал поручение хокиму Ферганы Мирзохиду Убайдуллаеву разработать адресную программу благоустройства и озеленения махаллей города.
Глава администрации области также дал указание снести объекты, построенные над каналом на улице Мотуриди, и построить дорожки для пешеходов и велосипедистов на набережной.
Хайрулло Бозоров возглавил область в статусе и. о. хокима в сентябре прошлого года (прежний руководитель региона Шухрат Ганиев стал заместителем премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер), ранее он был хокимом Наманганской области. 5 февраля утверждён хокимом области.
В этот день Фергану посещал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Тогда он незапланированно посетил городскую махаллю «Шодиёна». Недовольный плохим состоянием махалли, глава государства поручил поставить вопрос об увольнении хокима города Хамида Хабибидинова, а также прокурора и начальников ОВД и ГНИ. Новым хокимом города был утверждён Мирзохид Убайдуллаев, ранее первый замхокима области.
Вырубка зелёных зон и застройка жилых массивов, нередко осуществляемые с нарушениями, уже много лет вызывают недовольство узбекистанцев. Несмотря на возмущение людей, хокимияты не торопятся пересматривать свои решения. На «Газете.uz» публиковалась большая статья о том, почему это происходит.
Напомним, в сентябре, после назначения Хайрулло Бозорова руководителем Ферганской области, новый глава Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков отменил строительство делового центра Namangan City на месте жилого массива.
Alex Shakirov
Молодец! Скоро будем завидовать Фергане!
John Cromwell
Браво хокиму Ферганской области Хайрулло Бозорову!
Интересно было бы узнать — это его личная инициатива, или сверху ему приказали? Если сверху — тогда это заслуга только того кто ему это указал. А если личная инициатива — тогда моё ему почтение.
Шукурова Аделя
Уже кое-что. Зачем уничтожать зелёные зоны? Или нас готовят к жизни в пустыне? Ведь Ферганская область- один из регионов с целебной водой и климатом. Люди туда а санатории ездили. Не уничтожайте Зелёный Мир, Шавкат Миромонович!
Антон Павлович
В Ташкент его хокимом города.. Срочно!!!
Дрей .
Вот молодец. Нам в Ташкент такого хокима. Красавчик. Города сохранять нужно. А места и так уже нет. Артыкходжаев весь город утыкал своими жил комплексами.
Metal Day
Читаю, и не верю своим глазам. Оо
Вазген Ксеракопян
Ферганский хаким приятно удивил. Может его столичным хокимом поставить? Глядишь и у нас порядок наведет. А то этот уличный стиль ведения разговоров немного утомил горожан.
Олег Иванов
А чё, разве так можно было?
Private
Жахонгиржон, урганинг ишлашни Фаргонадан.
Nir Avenir
Можно нам в Ташкент этого хокима???? Осень просим??? Мы ему сами памятник поставим!!!
О. S.
Пусть он проведёт мастер класс нашему мэру Ташкента. Только и ходим с соседями по инстанция, потому что наш Шейхантаурский хокимият раздаёт разрешения на стройку на каждых своо
Ирина Капралова
Ну наконец то. В Ташкент этого Бозорова!
AliTi Abd
а что? так можно было? почему ранее это не делалось в республике? или передвыборная компания начинается?
Artem Tom
Какой же он красавчик! Скажите, а можно его в Ташкент? А то тот, который в школу ходил в 34 года, не особо волнуется за наше благополучие. Могу показать строящуюуся многоэтажку на основе его разрешения, которая возводится на месте единственной детской площадки на 6 многоквартирных домов. Ну и это не говоря про парк Бабура, парк Гафура Гуляма, парк на Космомольском Озере и ещё кучу общественных пространств, которые были прихватизированы при его правлении.
ДОСТАЛ УЖЕ.
Эрик Хайрулин
Уррра! Ну наконец-то дошло, только жаль что до Ферганы!
Rishad Nigmatulin
Это не сон?ущипните меня кто нибудь)разве такое в Узбекистане возможно?он будет первым народным хокимом надеюсь не последним.
Алишер Хурсандов
Я обеими руками за принятые решения, как и любой вменяемый человек, конечно. Надеюсь, после снятия нашего горе-хокима решения нового будут столь же адекватными..
Профессор Преображенский
Это личная инициатива нового хокима или часть предвыборной кампании? В Ташкенте незаконно построено около 100 домов, может хоким Ферганы хотя бы в качестве эксперимента переедет в столицу. А то эксперимент становления опытного бизнесмена хокимом показал управление городом ну такое себе..
Jonny Max
какой молодей! а у нас на Ц1 снесли наши стоянки который были определены еще при СССР обещали 2-3х этажную стоянку и детскую площадку а взамен обманули и строят 3 жилых дома ВО ДВОРЕ где была стоянка для АВТО! и все это сделал ХОКим Мирзо-Улугбекского района который уже давно покинул свой пост! Успел. молодец"
что сказать!