Депутаты фракций партий «Миллий тикланиш» и «Адолат» приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, Кодекс об административной ответственности, а также закон «Об информатизации», сообщил глава центрального совета «Миллий тикланиш» Алишер Кодиров.

Документом предлагается дополнить статью 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса пунктом о введении ответственности за активное неповиновение законным требованиям представителей власти, публичный призыв к массовым беспорядкам и насилию над гражданами. За эти правонарушения могут быть применены санкции в виде штрафов, исправительных работ до 2 лет, ограничения свободы от 3 до 5 лет или лишения свободы от 3 до 6 лет.

Кроме того, статья 201 (нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций) КоАо может быть дополнена пунктом, которым вводится ответственность за публичный призыв к невыполнению или нарушению требований законодательных документов, в том числе, путем использования СМИ, сетей телекоммуникаций и интернета, а также печати и других способов распространения текстов. За это может быть назначен штраф от 60 до 80 базовых расчётных величин (БРВ).

Статья 12−1 закона «Об информатизации» также дополняется пунктом, согласно которому владельцам веб-сайта и (или) страницы веб-сайта, в том числе блогеру запрещается:

призывать к массовым беспорядкам, применению насилия по отношению к гражданам, проведению собраний с нарушением установленного порядка, митингам, уличным шествиям и демонстрациям;

распространять ложную информацию, угрожающую общественному порядку и безопасности;

распространять информацию, выраженную в неприличной форме, которая отражает неуважение к обществу, государству, государственным символам (национальным и общечеловеческим ценностям). В России был утверждён аналогичный закон в марте 2019 года;

пропагандировать порнографию, насилие и жестокость, призывать к суициду;

распространять информацию, направленной на подстрекательство и иное вовлечение несовершеннолетних к совершению противоправных действий, угрожающих их жизни и (или) здоровью или жизни и (или) здоровью других лиц;

не соблюдать ограничения, установленные в законодательстве о референдумах и выборах;

размещать информацию о личности граждан без их разрешения;

и другое.

Поправками владельцев сайтов и сервисов обмена быстрыми сообщениями могут обязать размещать у себя адреса электронной почты для направления им заявлений об незаконно распространяемой информации, а также свои фамилию и инициалы (для физического лица) или наименование (для юридического лица). В случае выявления информации, указанной в части первой статьи 12−1, они должны будут принять оперативные меры по ограничению доступа к ним.

Кроме того, могут обязать отображать информацию об уникальных адресах (IP-адресах), идентифицирующих страну нахождения комментаторов, на сайтах и в системе доменных имен национального сегмента всемирной информационной сети интернет.