Журналисты Узбекистана впервые смогли задать вопросы президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Это произошло в рамках визита главы государства в Наманганскую область 18 февраля, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Президент спросил у журналистов, какие вопросы их интересуют, что необходимо уточнить по визиту. Он заявил, что считает СМИ «не четвёртой, а первой властью», которая «вместе с достижениями рассказывает и о недостатках».

Один из вопросов задала автор блога «Микрофон кўтарган аёл» Азиза Курбанова, которая спросила о целях визита в Наманган.

«Это жизненный вопрос. После визита в июне прошлого года, конечно, в Намангане мы приняли крупные программы. В первую очередь, как реализованы эти программы, каких результатов достигли руководители сфер и отраслей по постановлениям, удовлетворены люди или нет», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Он напомнил, что во время визита в Ферганскую область был назначен хоким области Хайрулла Бозоров, которые ранее возглавлял Наманганскую область.

«Народ Намангана тоже ждёт, просит назначить руководителя. Самая главная цель — провести сессию [кенгаша народных депутатов]. Мы должны утвердить хокимом того, который ведёт диалог с людьми, точно знает о проблемах… Мы отошли от давних традиций, теперь в сессии участвуют не только депутаты [области], но и депутаты, активисты всех районов. Весь Наманган должен знать, кого рекомендует президент. Кто этот человек? Знает ли он о пыльных улицах Намангана, домах без отопления или нет?» — сказал глава государства.

Президент заявил, что Шавкатжон Абдуразаков, работающий и. о. хокима Наманганской области, — «испытанный человек», который работал хокимом района, области, города, а также председателем Госкомэкологии.

По его словам, положение в 141 махалле из 775 (всего в области проживают 2,828 миллиона человек) оценено как «неудовлетворительное». Президент заявил, что этот показатель может составить и 50%, если к вопросу подойти более критично.

Шавкат Мирзиёев перечислил проблемы города Намангана, которые «не удалось решить своевременно из-за ограниченных возможностей».

«Какие проблемы? Открыто говоря, 50% внутренних дорог являются некачественными, во многих местах в 50−60% случаях нет асфальта. Если мы не наведём порядок в этих вопросах, то людей не удастся удовлетворить… Во-вторых, если проанализировать [погоду] за последние 20 лет, то зима в эти 2,5 месяца стала для нас тяжёлым уроком. Она показала, что инфраструктура 50-летней давности — горячая и холодная вода — полностью вышла из строя», — заявил он.

Президент сообщил, что до следующей зимы в Намангане планируется построить две новые котельные, которые заменят «старые советские котельные, которые уже не отвечают нынешним требованиям государства и населения».

В Наманганской области планируется реализовать 1700 проектов на 23,7 трлн сумов (около 2,2 млрд долларов). Кроме того, в разработке находятся «мега-проекты» на 430 млн долларов.

Шавкат Мирзиёев также заявил, что средства будут направлены на решение проблем питьевого водоснабжения и дорожной инфраструктуры. В решении этих вопросов активную роль должны играть депутаты местных кенгашей, полномочия которых в этих сферах будут расширены.