Компания SFI Management Group и правительство Узбекистана согласовали вопрос расторжения договоров доверительного управления государственным пакетом акций в «Узметкомбинате», АГМК и «Узвторцветмете», сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, с 2017 года в Узбекистане «первопроходцем в сфере государственно-частного партнерства стало выступать ИП ООО SFI Management Group», которое было привлечено в качестве доверительного управляющего государственной долей в уставном капитале металлургических предприятий".

В 2017 году компания начала управлять предприятием «Узметкомбинат», в 2018 году — Алмалыкским горно-металлургическим комбинатов и заводом «Узвторцветмет».

Компания заявила, что за короткий промежуток времени «выступила в качестве кризис-менеджера указанных предприятий, что позволило задействовать их неиспользованный потенциал, оптимизировать производственный процесс путем реконструкции и модернизации имеющихся мощностей, повысить все показатели, открыть новые производства, а также создать новые рабочие места».

Например, АГМК переходит к финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что наряду с другими инициативами позволит выйти комбинату на международные рынки капитала (бонды, IPO/SPO).

«Темп роста выпуска меди в 2020 году по сравнению с 2018 годом составил 126%, цинка — 117%, золота — 114%, серебра — 164%. Выручка выросла на 204%, а рост чистой прибыли предприятия — 225%. При этом динамика выплат в бюджет по налогам и обязательным платежам в 2020 году по сравнению с 2018 годом показала рост 222%, а дивидендов по государственной доле — 510%», — говорится в сообщении.

«Узметкомбинат» провел полноценный аудит трехгодовой финансовой отчётности, составленной в соответствии с МСФО, а выпуск металлопроката превысил 1 млн тонн в год, тогда как до 2017 года он не превышал 700 тысяч тонн в год.

В «Узвторцветмете» также выросли производственные показатели. Темп роста переработки медных сплавов в 2020 году по сравнению с 2018 годом составил 218%, алюминиевых сплавов — 120%, сплавов свинца — 149%. Выручка выросла на 161%, а рост чистой прибыли предприятия — 220%, говорится в сообщении. При этом динамика выплат в бюджет по налогам и обязательным платежам в 2020 году по сравнению с 2018 годом показала рост 126%, а дивидендов по государственной доле — 300%.

SFI Management Group считает, что «вложила максимум усилий для оправдания оказанного ему со стороны правительства столь высокого доверия».

О компании SFI Management Group

SFI Management Group зарегистрирована в Узбекистане 26 января 2017 года. Руководителем является Улугбек Мухамедов, а учредителем Allied Capital Holding Sa (Швейцария).

В августе 2018 года Spot сообщал, что компания привлечена к проектам в Узбекистане при содействии Алишера Усманова. Сам предприниматель позже заявил, что SFI принадлежит семье брата миллиардера Фаттоха Шадиева (Кабула Шадиева, который присутствовал на открытии Ташкентского металлургического завода).

В настоящее время на сайте компании среди проектов в Узбекистане указаны только два — футбольный клуб «Пахтакор» и Ташкентский металлургический завод.