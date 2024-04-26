В международном аэропорту Ташкента будет построен новый грузовой терминал площадью 5,2 га и пропускной способностью 120 тысяч тонн в год, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

На данный момент завершены работы по проектированию грузового терминала, строительство которого будет вестись в два этапа.





На первом этапе — до конца 2024 года — будет запущен новый грузовой терминал площадью 8000 кв. м, включая холодильные и морозильные камеры площадью 500 кв. м. Дополнительно для персонала и представителей импортёров и экспортёров будет построено новое административное здание площадью 3000 кв.м.

На втором этапе — до конца 2025 года — планируется построить новый грузовой склад площадью 12 тысяч кв. м, в том числе современных холодильных и морозильных помещений с разными температурными режимами общей площадью 1000 кв. м.





Здания и сооружения действующего грузового терминала были построены в 1994—2000 годах. Это «около 20 устаревших малых и средних складских и административных помещений общей площадью порядка 3 га», отметили в компании.

По данным компании Uzbekistan Airports Cargo, нынешняя пропускная способность грузового терминала составляет фактически 30 тысяч тонн в год. При этом в 2024 году прогнозируется обработки груза и почты примерно на 67 тысяч тонн.

«Всё это говорит об острой необходимости расширения и модернизации грузового комплекса. Новый терминал будет оснащён современным оборудованием, что позволит сократить время обслуживания грузов и предоставлять авиаперевозчикам качество сервиса в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами», — сообщили в компании.





16 апреля проект реконструкции столичного аэропорта, включающий строительство нового карго-терминала, представляли президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Сейчас продолжается реконструкция и расширение терминала вылета. После завершения работ пропускная способность вырастет с 1200 до 2400 пассажиров в час. Как мы писали, вход в зал вылета аэропорта Ташкента будет только с первого этажа, а бывшая эстакада станет частью здания.