Кабинет министров Узбекистан принял постановление о восстановлении Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области с грифом «ДСП» (для служебного пользования). Об этом сообщило Daryo со ссылкой на начальника Управления координации деятельности проектно- изыскательских организаций Министерства строительства Насруллу Бабаева.

По словам специалиста, на основании принятого решения проводится «большой объем инженерно-исследовательских работ». В частности, взяты лабораторные анализы, продолжаются исследования для научно-технического обоснования.

«Текущее состояние объекта проверяется на соответствие первоначальным проектным решениям. Эти исследования проводятся, чтобы предотвратить повторение несчастного случая в будущем», — сказал представитель министерства.





Проектно-сметная документация на реконструкцию водохранилища разработана проектной организацией, согласно которой восстановительные работы будут проводиться в два этапа. Насрулла Бабаев отметил, что не может назвать сроки строительства.

«Причина — это определено закрытым постановлением. Правительство разработало график и определило ответственных сотрудников. Организации профильных министерств и ведомств делают свою работу согласно плану», — цитирует его издание.

Представитель Минстроя сообщил о планах по устранению трещин по сторонам плотины, возникших после её прорыва, и повторном запуске в эксплуатацию. Так, будут изучены устойчивость плотины к давлению воды, заполняемость водохранилища и результаты других научно-технических исследований.

«После получения заключений и завершения научно-технических исследований восстановление плотины будет осуществляться в два этапа», — отметил он.

Насрулла Бабаева добавил, что к научным исследованиям привлекаются не только местные специалисты, но и зарубежные исследовательские центры, поскольку «ситуация касается и соседних стран».

«Группа из нескольких независимых экспертов проанализирует результаты работы и даст свои заключения. Исходя из этого продолжатся работы в рамках следующего этапа», — отметил специалист в интервью Daryo.

15 мая во время очередного визита в Сырдарьинскую область президент Шавкат Мирзиёев заявил, что строительство Сардобинского водохранилища было необходимо для развития Сырдарьинской и Джизакской областей, но произошла техногенная катастрофа. Глава государства тогда сообщил, что к экспертизе плотины будут привлечены эксперты из Европы, Азии, Турции и России.

«Они дадут объективную оценку тому, можно ли было избежать этого бедствия или нет, почему это произошло. Во-вторых, как мы в будущем будем использовать это водохранилище, мы посоветуемся с вами и потом восстановим его. Для развития Сырдарьинской и Джизакской областей нужна вода и для животноводства, и для человека, и для хлопка, и для пшеницы, и для птицеводства. Всем нужна вода. Это было правильным решением, но произошло такое бедствие», — отметил президент.





Утром 1 мая 2020 года произошло частичное обрушение плотины на Сардобинском водохранилище. В результате наводнения нанесен ущерб населенным пунктам и посевам в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах. Причиной прорыва назывались ошибки в проектной документации, при строительстве и эксплуатации.

В результате катастрофы был нанесен ущерб в общей сложности 4710 жилым домам, из которых 2211 оказались непригодными для проживания, а 2499 требуют ремонта. Эвакуировано около 90 тысяч человек, погибли по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали.

В конце августа прошлого года министр финансов Тимур Ишметов заявил, что на устранение последствий чрезвычайной ситуации в Сардобинском водохранилище было запланировано выделение 1,5 трлн сумов, из которых на восстановительные нужды в первом полугодии было направлено 500 млрд сумов.

Фото: Tashkent_SkyNews / Telegram.

Сардобинское водохранилище построено в соответствии с постановлением правительства №97 от 2010 года на территории Сардобинского, Мирзаабадского и Хавастского районов. Объем гидросооружения рассчитан на 974 млн кубометров воды. Периметр водохранилища составляет 42 км, длина дамбы — 28 км, площадь — 6800 га. Максимальная высота дамбы — 33 метра, максимальный уровень воды — 30 метров.

Как сообщала ранее «Газете.uz», стоимость строительства Сардобинского водохранилища по состоянию на 1 января 2017 года составляла 1 трлн 306 млрд 940 млн 400 тысяч сумов (404,4 млн долларов по курсу ЦБ на 1 января 2017 года) из государственного бюджета.





Фото: Пресс-служба президента.

21 декабря судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана начала рассмотрение уголовного дела о прорыве плотины Сардобинского водохранилища в закрытом режиме, поскольку «уголовное дело непосредственно связано с государственными секретами». По делу проходят М. Холматов (работал начальником Дирекции строительства гидротехнических сооружений компании «Узбекистон темир йуллари») и ещё 16 человек.