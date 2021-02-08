Хокимият Ташкента 3 февраля объявил конкурс на создание проекта концепции комплекса «Истиклол» на бульваре «Голубые купола». В ответ на недовольство горожан администрация заверила, что все деревья на территории сквера будут сохранены, однако жители выступают против строительства именно на этом месте.

В субботу 6 февраля был начат сбор подписей. В письме, которое подписывают горожане, содержится просьба к президенту Шавкату Мирзиёеву отменить возведение комплекса в предлагаемом месте.

По мнению авторов письма, предлагаемое решение нарушит экологическую обстановку в столице, где «уже не остается парков, вырубаются деревья, город задыхается от грязи и пыли строек, бетона и асфальта».

Для возведения комплекса в письме предлагается ряд других мест. Например, площадь Мустакиллик, парк Tashkent City и махалля на массиве «Себзар», которая была снесена за ночь 30 сентября 2018 года и до сих пор остаётся пустующей.

Одновременно предлагается направить деньги на строительство детского сада или школы в густонаселённом районе столицы и назвать учреждение «Истиклол».





Несмотря на дождь и сумерки, активисты продолжали принимать подписи и в понедельник вечером. Ольга Рахмонова, одна из активисток, сообщила, что за первые два дня было собрано 2870 подписей. Во вторник обращение к главе государства отнесут в Аппарат президента. Сбор подписей продолжится до субботы 13 февраля. Затем их также намерены передать в Аппарат президента.

«Газета.uz» спросила горожан, чем им не нравится предложение хокимията и что могло бы стать альтернативой комплексу «Истиклол» и также отражать историю страны и достижения в годы независимости.

Ольга Рахмонова

«В нашем письме есть альтернативные места, куда можно поставить стелу к 30-летию независимости. Либо мы предложили лучший вариант: к 30-летию независимости можно построить в городе школу».

«Мне как ландшафтному дизайнеру здесь нравится все. За три дня, что я здесь, приходили люди из хокимията. Они говорили, что ничего не будут трогать, небольшая реконструкция. Жители, которые тут были, говорили, что им ничего не надо. Их всё устраивает: и освещение, и дорожки. Ни одна реконструкция, к сожалению, в городе не обошлась тем, что они нам обещали — чтобы они ничего не трогали. Нет веры. Не только я не верю, вообще люди не верят».

«Возьмите Экопарк. После реконструкции целая коллекция деревьев сакуры, которую нам, между прочим, подарил глава Японии, куда-то делась».

«[На улице Фаргона йули] деревья убрали из-за расширения дороги, но взамен можно было посадить быстрорастущие местные растения, которые не стоят столько денег. Сейчас посадили итальянские липы, березы. Разве они будут расти у дороги?.. Поэтому люди им не верят. Люди не хотят обещанную синицу в небе. Деревья живут, чтобы жили мы».

Фатима Таджиева

«Я как биолог и ботаник считаю, что деревья и зелень должны быть. У нас уже всё заасфальтировали, зацементировали. Есть небольшие участки, которые сохранились. И это надо сохранять, потому что от цемента, асфальта и выхлопных газов только одни болезни. Мы целый год с этим ковидом мучаемся, а это дыхательная система людей страдает, лёгкие. Много пустых мест, где можно поставить то, что хотят. И вообще это место нашего детства, нашей юности».

Петр Стальбовский

«Нужно знать, альтернативу чему [предлагать]. Проекта нет ни у кого из нас… Те, кто живут в городе, должны быть в каком-то диалоге с руководством… Мы можем найти вариант, который всех устроит».

«Хорошая комфортная жизнь, хорошие дороги в Узбекистане могут отражать эти ценности (историю страны, достижения в годы независимости, национальную уникальность — ред.). Хорошие дороги — двигатель всего прогресса, экономики. Экономика без хороших дорог стоит».

Шахзод Данабаев

«Нам и так не хватает зеленых парков с кислородом, не хватает свежего воздуха. Я не верю, потому что каждый раз они не делают то, что обещают».

Активисты Марьям Ахмадова и Александр Михеев в пример невыполненного обещанного приводят Национальный парк и кинотеатр «Казахстан» (на месте последнего возведён жилой комплекс).

В пятницу 5 февраля «Газета.uz» также спрашивала отдыхающих на бульваре «Голубые купола», что могло бы отражать ценности, которые призван олицетворять комплекс «Истиклол». Приводим их короткие ответы.

«Посадить деревья на 30 млрд сумов. Наладить бесперебойное газо- и электроснабжение в регионах», — Эгамберди, продавец.

«Хорошие больницы. Особенно онкологические, чтобы мы не ездили лечиться за границу», — Ксения, отдыхающая в парке мама.

«Посадить многолетние деревья там, где их нет», — Светлана и Юлия, отдыхающие в парке.

«Продать все дорогие иномарки чиновников и направить эти деньги на ремонт школ, больниц и детсадов», — Исламбек Матчанов.