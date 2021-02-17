С начала февраля у компаний, имевших финансовые операции с «обнальщиками», начали корректировать либо отменять сумму зачёта по налогу на добавленную стоимость. Это вызвало недовольство среди сотни предпринимателей. Ситуацию начал изучать бизнес-омбудсман, а Государственный налоговый комитет пытается разъяснить, почему так произошло.

О «фирмах-обналичках»

Как отмечает пресс-служба ГНК, «фирмы-обналички» («фирмы-однодневки») не продают товар и не оказывают услуги, а обналичивают денежные средства и оформляют фиктивные документы.

Так, к примеру, с одного счета-фактуры на 100 млн сумов «фирма-обналичка» незаконно зарабатывает 15 млн сумов, в то время как добросовестный предприниматель для получения такого дохода должен потратить месяц или более своего труда.

Кроме того, после оформления фиктивных документов (счетов-фактур) плательщики НДС по итогам отчётного периода относят суммы указанного в счетах-фактурах НДС к зачёту, уменьшая тем самым сумму налога к оплате и нанося ущерб госбюджету, отметили в комитете.

Несмотря на то, что деятельность «фирм-однодневок» является незаконной, до недавнего времени не было действенного механизма борьбы с ними.

Государственный налоговый комитет с учётом международного опыта внедряет механизм ограничения деятельности «фирм-обналичек» для минимизации наносимого ущерба госбюджету, отмечается в сообщении.

ГНК создал реестр сомнительных контрагентов из 396 предприятий, выявленных в результате «риск-анализа», а также сформировал список из 10 тысяч компаний, пользовавшихся услугами «фирм-обналичек» для обналичивания средств и уменьшения суммы налога к оплате.

Для возмещения НДС, не уплаченного в бюджет, в персональные кабинеты данных 396 «сомнительных» предприятий и почти 10 тысяч их бизнес-партнёров направлены соответствующие уведомления с последующим выставлением инкассовых поручений в течение 5 дней, указывает комитет.

15 февраля комитет сообщил, что у компаний, имевших финансовые операции с недобросовестными налогоплательщиками (занимающихся «обналом»), на основании статьи 266 Налогового кодекса скорректирована либо отменена сумма зачёта по НДС.

Как сообщил «Газете.uz» начальник Департамента ГНК Жахонгир Абдиев, с 396 сомнительными предприятиями из реестра работали 10 тысяч компаний. У 8570 из них скорректировали (списали) сумму НДС на 915 млрд сумов, которая должна была поступить в госбюджет. Остальные компании сами провели перерасчёт или же были плательщиками налога с оборота или физическими лицами.

Это вызвало недовольство предпринимателей, которые задавались вопросом, почему они должны платить за чужие ошибки.

Недовольство предпринимателей

В репортаже издания Qalampir.uz предприниматели заявили, что налоговые, не дождавшись ответа на высланные уведомления, заморозили их банковские счета, у некоторых сняли сумму неуплаченного НДС «фирмой-обналичкой». Часть предпринимателей утверждает, что их счета заморозили и сняли средства, несмотря на собранные документы, подтверждающие их невиновность и работу в рамках закона.

По их словам, из-за решений налоговых органов у них простаивает производство, работники не могут получить зарплату.

Предприниматели заявили, что налоговые органы руководствуются статьями 14 (экономическое содержание сделок и их юридическое оформление) и 15 (должная осмотрительность) Налогового кодекса. В частности, в кодексе указано, что налоговые органы вправе корректировать суммы подлежащих уплате налогов таким образом, чтобы исключить влияние такого злоупотребления. При этом установление случаев злоупотребления правом, мнимости (притворности) сделки, указанных в статье 14, а также применение их последствий осуществляется налоговыми органами, а при несогласии налогоплательщика — судом по иску налоговых органов.

Один из бизнесменов отметил, что налоговые органы вменяют проявлять должностную осмотрительность по статье 15 НК. Расходы (убытки), понесённые налогоплательщиком по сделкам с лицами, не исполнившими свои обязательства перед ним, в целях налогообложения не признаются, если этот налогоплательщик при заключении сделки не проявил должной осмотрительности. Он отметил, что в 2020 году функционал сайта ГНК позволял проверить только тот факт, является ли предприятие плательщиком НДС. Только со 2 февраля 2021 года был запущен сервис для проверки бизнес-партнёра: численность рабочих, устав, его добросовестность и другое.

«Они (налоговые органы — ред.) сейчас пытаются использовать это применительно к 2020 году… Когда мы совершали с ними куплю-продажу, они были плательщиками НДС. После этого у них забирают сертификат НДС. Сейчас нам говорят, что они не были плательщиками НДС, якобы мы знали это, заплатили и обналичили деньги или же совершили пересорт товара — он купил кирпич, а продал мне другое», — заявил он.

С предпринимателями встретились первый заместитель председателя ГНК Мубин Мирзаев и зампредседателя Алимжан Файзибаев. Сначала они заявили, что составят список предпринимателей, временно разморозят их счета и проведут камеральную проверку, по итогам которого будет приниматься решение о возвращении ранее скорректированных сумм НДС. Но предприниматели выступили против и потребовали открыть счета, вернуть суммы, а затем проводить проверку. После долгих споров представители ГНК согласились на условия бизнеса.

Алимжан Файзибаев заявил, что материалы по свыше 200 компаниям-однодневкам переданы в органы прокуратуры, которые возбуждают по ним уголовные дела.

Что дальше

Здание ГНК. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

На очередном совещании под руководством председателя Государственного налогового комитета Шерзода Кудбиева был обсуждён вопрос внедрения механизма выявления «фирм-обналичек» и компаний, пользующихся их услугами. По итогам принято следующее решение:

1. Учитывая переходный период к новому механизму, в порядке исключения, с 17 февраля с 10:00 временно отозваны до 1 марта 2021 года инкассовые поручения, размещённые на банковских счетах 2960 компаний с незначительным уровнем риска ранее осуществлённых сомнительных операций с «предприятиями-однодневками»;

2. Компаниям, осуществлявшим сделки с сомнительными предприятиями, включёнными в реестр, предоставлена возможность обратиться в ГНК для прохождения камеральной проверки, чтобы повторно изучить сделки. В случае положительного заключения, поручено обеспечить отзыв инкассового поручения и возврат средств, ранее выявленных, как уменьшенных.

3. За неудовлетворительное качество разъяснения среди населения и субъектов предпринимательства внедряемого механизма по выявлению «фирм-обналичек» и их клиентов, а также за отсутствие организации работы с налогоплательщиками на должном уровне освобождён от должности первый заместитель начальника Государственного налогового управления Ташкента, вынесены выговоры начальнику камерального отдела и начальнику отдела НДС ГНУ Ташкента, а также руководителю пресс-службы ГНК.

В комитете также добавили, что по предварительным итогам налогового контроля 57 предприятий, подавших обращения 16 февраля 2021 года в ГНК, определено:

по 52 предприятиям или в 91,3% случаев нашел подтверждение факт осуществления «фиктивных» сделок;

по 1 предприятию, или в 1,7% случаев, осуществление «фиктивных» сделок не нашло своего подтверждения, в связи с чем запущена процедура оперативного возврата взысканных средств;

по 4 организациям, или в 7% случаев, неправомерный зачёт частично нашел подтверждение.

Таким образом, только по Ташкенту 74 предприятия, признав неправомерный зачёт, добровольно осуществили перерасчёт средств на сумму 4,6 млрд сумов, говорится в сообщении.

ГНК призывает предпринимателей не прибегать к услугам «фирм-обналичек» и не нарушать налоговое законодательство Узбекистана.

Для получения дополнительной информации, а также для разъяснения принципов внедряемого механизма выявления «фирм-обналичек» и их клиентов работает call-центр комитета по номеру 1198.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что законность действий налоговых органов начал изучать бизнес-омбудсман.