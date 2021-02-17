Президент Узбекистана подписал распоряжение «О мерах по совершенствованию системы социальной защиты населения Республики Узбекистан в 2021—2030 годах», сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Этим документом утверждены концепция Национальной стратегии социальной защиты населения на 2021−2030 годы, а также «дорожная карта» по разработке стратегии, а также создана республиканская рабочая группа по разработке стратегии. Проект документа был разработан Минфином и выносился на общественное обсуждение минувшей осенью.

Согласно документу, в Национальной стратегии социальной защиты населения планируется определить базовые гарантии социального обеспечения населения. С учётом мировой практики будут рассмотрены вопросы по включению пособий по охране материнства и временной нетрудоспособности в систему социального страхования, а также создание Фонда социального страхования.

Концепция предусматривает упрощение процесса определения того, нуждается ли семья в социальных пособиях, а также ускорение процесса их назначения и выплаты. Как отмечается в сообщении, это будет сделано для обеспечения социальными пособиями и защитой всех малообеспеченных семей.

Кроме того, концепция также включает в себя систему предоставления государственных субсидий через социальный контракт для повышения эффективности борьбы с безработицей. Кроме того, будут рассматриваться меры по оказанию социальных услуг уязвимым слоям населения посредством составления индивидуальной программы социальной адаптации.

В разработке проекта Национальной стратегии социальной защиты населения до 2030 года примут участие эксперты Международной организации труда, ЮНИСЕФ, Программы развития ООН и Всемирного банка.

Как ожидается, принятие Национальной стратегии социальной защиты населения окажет содействие в достижении Целей устойчивого развития ООН в области борьбы с бедностью, расширения охвата социальной защитой, а также обеспечения занятости и достойного труда, в том числе молодёжи и лиц с инвалидностью.