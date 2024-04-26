44-летний юрист хокимията Яккасарайского района Ташкента скончался в бассейне, расположенном в том же районе, 18 апреля примерно в 15:30. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Уточняется, что мужчине стало плохо во время плавания. Для установления причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Источник «Газеты.uz», чей ребёнок тренируется в бассейне, сообщил редакции, что 18 апреля администрация спорткомплекса отменила занятия из-за мероприятия хокимията.

По данным Kun.uz, 18 апреля проводился праздник для сотрудников хокимията. После мероприятия два заместителя хокима района и юрист продолжили проводить время у бассейна, пишет издание.

Прокуратура проводит доследственную проверку по факту происшествия.