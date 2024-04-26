2021 год

Материал «Землетрясение 26 апреля 1966 года в Ташкенте» редакция подготовила при содействии Национального архива кинофотофонодокументов Узбекистана. Он практически весь состоит из фотографий, на которых запечатлены разрушения от землетрясения и то, как восстанавливался город.

Снос домов, пострадавших от землетрясения, на улице Ленина, 1966 год, Ташкент. Фото: Узархив.

2022 год

Статья «Дорогие ташкентцы, получайте подарок — уютный, красивый, сейсмостойкий дом» рассказывает о том, как строители из областей Узбекистана и всего Советского Союза в течение 3,5 лет восстанавливали разрушенный Ташкент. Дома, возведённые методом «всесоюзного хашара», по сей день сохранились в разных районах города. Торцы и фасады некоторых украшают «автографы» в виде мозаик, орнаментов и надписей, которые строители оставили на память ташкентцам. Больше всего «приветов» из советского прошлого сосредоточено на Чиланзаре, который мы обошли вместе с краеведом из Ташкентского сообщества городских исследователей X-Places Рустамом Хусановым. Историк искусства и архитектуры Борис Чухович помог разобраться, какую ценность застройка 1966−1970 годов имеет для городской архитектуры и культуры.﻿ Автор материала — Виктория Абдурахимова.

Фото: Евгений Сорочин.

2023 год

«Ташкент — город мужества» — это обзор самых интересных статей, которые выходили на страницах газеты «Правда Востока» в первый месяц после землетрясения. С подшивками, которые хранятся в Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои и Национальном архиве кинофотофонодокументов Узбекистана, работали Жахонгир Азимов и Алина Лян.

Фото: Жахонгир Азимов.

О том, как пережили землетрясение обитатели Старого зоопарка, корреспонденту Фарзоне Хамидовой рассказал старейший сотрудник Махмадали Аскаров.

Фото: Из архивов Ташкентского зоопарка

Герой материала «Людям, которые приняли Ташкент глиняным, а сдали каменным» — архитектор Валерий Ганиев. Он — автор архитектурно-скульптурного комплекса «Мужество», который спустя 10 лет после землетрясения открыли на пересечении улиц Шарафа Рашидова и Абдуллы Кадыри. В материале Виктории Абдурахимовой Валерий Акрамович отвечает на вопрос, чьё мужество увековечено в бронзе и граните.

Фото: Евгений Сорочин

2024

Ташкентская публичная библиотека была среди нескольких десятков общественных зданий, пострадавших в результате землетрясения. Руководство учреждения запретило сотрудникам входить в аварийное здание, но это не остановило Екатерину Киткович. Главный библиотекарь сектора редких и старинных изданий написала расписку и решительно отправилась спасать книги из-под завалов. Её примеру последовали коллеги. Краевед Рустам Хусанов помог корреспонденту «Газеты.uz» Фарзоне Хамидовой связаться с дочерью Екатерины Киткович — Натальей Маниной, которая поделилась воспоминаниями о маме и её любви к библиотеке и книгам.

Фото: Из личного архива Натальи Маниной

Известный ортопед-хирург, профессор клиники Университета Сент-Луиса (США) Джолдас Кулджанов рассказал корреспонденту «Газеты.uz» Умиде Эргашевой, как в 18-летнем возрасте поехал в Ташкент, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения 1966 года, и проработал на стройке полтора года.

Джолдас Кулджанов. Фото: twitter.com/A_Faizullaev