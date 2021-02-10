Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду поручил заместителю премьер-министра, министру экономического развития и сокращения бедности Джамшиду Кучкарову и директору Агентства по управлению государственными активами (АУГА) Акмалхону Ортикову ускорить приватизацию предприятий с государственной долей, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Деятельность Кучкарова, Артикова будет оцениваться по трёхкратному сокращению предприятий с государственной долей», — сказал глава государства.

Он поручил вице-премьеру и директору АУГА до конца марта обеспечить продажу 12 объектов, в том числе зон отдыха «Бельдерсай» и «Чарвак» в Ташкентской области, бизнес-центра «Пойтахт» и технорынка «Малика» в Ташкенте, в числе других объектов.

Акмалхону Ортикову также поручено в апреле обеспечить продажу госдоли в 18 предприятиях, таких как «Кварц», «Жиззах Пластмасса» и «Кафолат».

До конца первого полугодия в бюджет должно поступить 1 трлн сумов от этих продаж, отметил президент.

В октябре прошлого года Шавкат Мирзиёев подписал указ по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации госактивов. «Газета.uz» публиковала список недвижимости, которую планировалось приватизировать.