Молодёжная сборная Узбекистана одержала победу над Вьетнамом во третьем туре группового этапа чемпионата Азии среди футболистов до 23 лет, который проходит с 15 апреля по 3 мая в Катаре. Матч, прошедший 24 апреля, завершился со счётом 3:0.

Узбекистанцы открыли счёт уже на 4-й минуте — атакующий полузащитник Алишер Одилов замкнул в штрафной голевую атаку команды.

На 36-й минуте нападающий Русланбек Жиянов принял мяч на подступах к штрафной и точно пробил с острого угла.

На 40-й минуте Алишер Одилов оформил дубль после очередной атаки с правого фланга. Полузащитник забил головой после навеса Саидазамата Мирсаидова.

На 85-й минуте возможный пенальти в пользу Узбекистана U-23 не подтвердился после проверки эпизода в системе VAR.

Узбекистан U-23 возглавил группу «Д» с 9 очками и вышел в четвертьфинал турнира с первого места. На следующем этапе молодёжная команда сыграет с Саудовской Аравией 26 апреля в 19:00. Соперник победил Таджикистан U-23 (4:2) и Таиланд (5:0), но проиграл Ираку (1:2).

Кубок Азии среди юношей до 23 лет — международный чемпионат Азии по футболу, проводимый раз в два года и организуемый Азиатской футбольной конфедерацией. Турнир пройдёт с 15 апреля по 3 мая в Катаре.

Турнир выступает в качестве отборочного турнира АФК на летние Олимпийские игры 2024 года во Франции. Три лучшие команды турнира квалифицируются на Олимпиаду в качестве представителей Азии, а четвёртая лучшая команда примет участие в матче плей-офф. Всего в турнире соревнуются 16 команд. Саудовская Аравия является действующим чемпионом.

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