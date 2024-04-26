В пятницу по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, сообщил Узгидромет. Лишь по областям Ферганской долины местами пройдут кратковременные дожди, по Ташкентской области во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Похожая ситуация сохранится и в субботу. Во второй половине дня кратковременный дождь с грозой возможен лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины. По остальной территории страны без осадков.

В воскресенье уже по всей территории Узбекистана без осадков.

Температурный фон в эти дни будет понижаться. В пятницу днём преобладающая температура воздуха +22…+27 градусов Цельсия, в субботу — +20…+25, в воскресенье — +18…+23. Понизится и ночная температура воздуха, к воскресенью — до +8…+13 градусов.

26 апреля по северу, югу и пустынной зоне, 27−28 апреля — местами по Узбекистану возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

По предгорным и горным районам 26−28 апреля местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Возможны селе-паводковые явления.

В высокогорьях в зонах выше 2000 м сохраняется лавинная опасность.

Погода в Ташкенте

В столице ожидается переменная облачность, сегодня и завтра во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. В воскресенье без осадков. Ветер 5−10 м/с. Температура в пятницу и субботу будет в пределах +21…+24 градуса, в воскресенье — +18…+20. Ночью температура понизится до +8…+10.