На бульваре «Голубые купола» в Ташкенте в субботу прошла встреча хокима города Джахонгира Артыкходжаева с общественностью. Она была посвящена вопросу строительства здесь комплекса «Истиклол», посвященного 30-летию независимости Узбекистана.

За последние дни почти 10 тысяч горожан подписались под обращением к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой не строить комплекс в этом месте. Несмотря на это, по выступлению хокима было ясно, что вопрос о строительстве стелы в честь юбилея уже решён.

Перед встречей на бульваре установили ряды стульев, присутствовало большое количество сотрудников правоохранительных органов. На встречу пришло порядка 500 человек, по оценке журналиста «Газеты.uz».

Джахонгир Артыкходжаев начал выступление с выражения благодарности неравнодушным гражданам. Далее он перечислил, какие изменения произошли в столице за последние годы — это возвращение памятника «Дружба народов» на одноимённую площадь, открытие Парка Победы с памятником Сабиру Рахимову и другие.





Он сообщил, что решение о строительстве стелы «Истиклол» на бульваре «Голубые купола» принято после консультаций с местными депутатами. Монумент самому дорогому для народа Узбекистана — независимости — не может не быть в самом центре столицы. «Поэтому мы выбрали это место», — сказал градоначальник.

«Ни одно дерево здесь не будет срезано», — заверил хоким. На этом послышались выкрики: «Гарантия?», «Парк Бабура тоже обещали не трогать», «Что, в Ташкенте мало мест?»

Джахонгир Артыкходжаев спросил, помнят ли присутствующие, в каком состоянии был бульвар «Голубые купола» два года назад, когда было принято решение о его благоустройстве.

Слово взяла пожилая женщина, которая выразила благодарность за сохранение парка, но отметила, что «эта благодарность, которая была, сейчас рушится» из-за решения начать здесь строительство. «Любое строительство вызывает необходимость заезда техники, работы механизмов, и сохранить деревья не получится. Поэтому народ сейчас обращается к вам с тем, чтобы вы не совершали эту ошибку», — призвала она.

Женщина напомнила, что совсем неподалёку находится площадь Независимости, на которой также есть монумент Независимости. Послышались аплодисменты.

Хоким продолжил и заявил, что в реконструкцию парка два года назад вложил 6 млрд сумов личных средств. Снова послышались аплодисменты.

«Народ хочет сохранить этот парк на 100 лет? Тогда поверьте мне. Как и вы, я хочу сохранить этот парк. Я тоже живу в Ташкенте 46 лет», — сказал Джахонгир Артыкходжаев.

Пожилая женщина напомнила, что в ноябре 2009 года в сквере Амира Темура без предупреждения были вырублены вековые чинары.

«Когда резали чинары на сквере, я ходил в школу. Почему вы не сохранили их? Где вы были тогда?» — спросил он.

«Если мы установим символ независимости, 100 лет никто не будет трогать этот парк», — заявил хоким.

Переходя на крик, он сказал: «Следующий хоким может отдать это место под гостиницу или дом. Как и вы, я хочу сохранить это место. Сколько я буду хокимом, год или два, я не знаю», — сказал он.

Джахонгир Артыкходжаев подчеркнул, что не только не планируется рубить деревья, но и территория бульвара будет благоустроена. «Если хоть одно дерево срубят, я в тот же день уйду с работы», — заявил хоким. На этих словах снова послышались аплодисменты.

В защиту хокима выступило несколько человек. «Зачем мы должны быть против, если тут красивое место сделают», — сказала одна выступившая.

Молодой человек, волонтёр, участвовавший в сборе подписей за сохранение парка, сказал: «Извините, но народ не верит хокимияту». Люди переживают, что их успокоят, а потом построят то, что хотят. «Нет доверия — это самое главное», сказал он.

Подписывать обращение приходили и молодые, и пожилые, приходили семьями, они выразили свою позицию, отметил молодой человек.

«Люди не верят потому что во многих местах в городе застройщики, прикрываясь разрешением хокима, вырубили деревья», — сказал он.

«Это место и для меня священное», — вновь заверил хоким. «Меня избрали 60 депутатов. Если они меня снимут, я уйду», — добавил он.

Стела будет установлена на свободном месте. Будут высажены дополнительные деревья. «И это место будет под охраной», — заверил Джахонгир Артыкходжаев.

Одна из присутствующих отметила, что ей больно видеть, как в городе разрушаются труды её предков. «Это историческая аллея, это сердце Ташкента… Мы не хотим здесь ничего менять. Оставьте частичку старого Ташкента, который в нашем сердце», — призвала она.

Выступающие поочередно говорило то в поддержку строительства, то против.

Один мужчина предложил провести референдум. «Мы будем решать, народ будет решать», — сказал он, предложив опубликовать на сайте хокимията проект, чтобы с ним могли ознакомиться все.

Другой выступивший также посетовал на плохую работу информационной службы хокимията. Люди должны знать, что и где будет строиться.

Со стороны представителей хокимията прозвучали предложения создать общественный совет для контроля за ходом строительства, а также установить камеры, чтобы жители могли наблюдать за проектом.