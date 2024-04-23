Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков решением от 26 марта передал в аренду на 49 лет Парк Дружбы (бывший Парк Бабура) компании BPM Smart Decision Management, реконструировавшей парк Гафура Гуляма. Инвестор должен вложить в реконструкцию не менее 10 млн долларов. Об этом в ходе пресс-тура 19 апреля заявили директор BMP Smart Decision Management Отабек Мирзажанов и председатель Ташкентского управления Ассоциации махаллей Фуркат Махмудходжаев, посетивший презентацию от лица хокимията города. Информацию о решении хокима «Газете.uz» подтвердили в Кабинете министров Узбекистана. Решение с жителями не обсуждалось.

В ходе пресс-тура BPM Smart Decision Management также презентовала проект реконструкции парка Абдулы Кадыри (читайте об этом в отдельном материале «Газеты.uz»).

В рамках реконструкции Парка Дружбы инвесторы рассматривают возможность строительства ледового катка, реконструкцию озера-«бабочки» и установку в нём музыкального фонтана, а также установку 10 аттракционов. Предлагается также реконструировать амфитеатр, создать зоны для роллеров и скейтбордистов и построить детские площадки.





BMP Smart Decision Management предлагает закрыть часть улицы Братислава от Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы до улицы Конституции и создать на этом участке пешеходную зону с фуд-кортом.

Операционный директор парка Зафар Мирзаулуков сказал, что представленный журналистам проект — начальный. В нём на месте Сеульского парка расположены каток и амфитеатр, на месте Колокола Мира и на одном из крыльев озера-«бабочки» — карусели, а на месте бассейна «Аквамарин» — корейские пáгоды и пруд. Между озером-«бабочкой» и парком «Сиэтл» изображена детская железная дорога, а самого парка «Сиэтл» в проекте нет.





Однако, по словам Зафара Мирзакулова, переносить парки «Сиэтл» и Сеульский у инвестора нет права. Это говорит о том, что представленный проект нереалистичный.

«Проект начальный. Жителям презентуем другой проект», — сказал директор BMP Smart Decision Management Отабек Мирзажанов.

Тем не менее, по его словам, реконструкционные работы в обоих парках планируется начать уже в мае, несмотря на отсутствие договора между хокимиятом и компанией.

Предыдущая реконструкция

Парк Дружбы был недоступным для горожан почти четыре года — с 2018 по 2021 год. Он был закрыт на реконструкцию распоряжением правительства в 2018 году. Несколько лет зелёная зона ждала инвестора, компании предлагали свои проекты, однако ни одна из них не обсуждалась с ташкентцами.

Проект реконструкции Парка Дружбы «Врата мира», разработанный актёром Юрием Тиора и не получивший одобрения хокимията.



В мае 2021 года представители хокимиятов Ташкента и Яккасарайского района встретились с активными горожанами, чтобы обсудить его реконструкцию. Тогда сообщалась, что «парк возвращён на баланс города, и возрождать его будет городской хокимият». Пресс-служба администрации города подчёркивала, что диалог с жителями был поручением хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.

На встрече жители высказали свои пожелания. Самыми часто повторяемыми требованиями были: много деревьев, регулярный полив, дорожки для прогулок, скамейки, фонтаны, спортплощадки, озеро с лодками и другие.

Фуркат Махмудходжаев, Анвар Сайфутдинов и жители, пришедшие на встречу с хокимиятом. Май 2021 года. Фото: Пресс-служба хокимията Ташкента.



Тогдашний хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов на встрече с жителями отмечал, что парку будут необходимы два-три коммерческих объекта, чтобы он себя окупал.

«Чтобы парк смог себя содержать, не для прибыли, какие-то 2−3 коммерческих объекта мы тут будем вынуждены поставить. Без этого через 2−3−5 лет парк опять придёт в упадок», — говорил Анвар Сайфутдинов.

В июле 2021 года архитекторы реконструкции Парка Дружбы на встрече с журналистами подчёркивали, что авторы проекта сохраняют изначальную — прогулочную — функцию парка.

«Это место для отдыха. Сейчас все хотят тихих, прогулочных мест, где можно отдохнуть. Прохладных и тенистых», — отмечал руководитель проекта реконструкции парка Нуриддин Сагатов. Поэтому здесь не планировалось устанавливать ни один аттракцион.

Нуриддин Сагатов презентует проект реконструкции Парка Дружбы в июле 2021 года. Фото: Пресс-служба хокимията Ташкента.



Парк открылся в октябре 2021 года, и аттракционов в нём действительно не было. На его реконструкцию было выделено 20 млрд сумов. «Большая часть этих денег — «под землёй», — отмечал «Газете.uz» хоким района Анвар Сайфутдинов, подразумевая инженерные коммуникации.

В рамках реконструкции город благоустроил обветшавший парк «Сиэтл», починил фонтаны, у главных ворот со стороны улицы Бабура открылось футбольное поле, а позднее — летний кинотеатр. Несмотря на то, что здесь были инфраструктурные недостатки, горожане полюбили парк. У озера появились художники, матери с колясками с самого утра прогуливаются здесь с детьми. Весной 2022 года здесь провели фестиваль «Инжир».

Фестиваль «Инжир» в апреле 2022 года.



Реконструкция парка за счёт средств города и дальнейшее муниципальное содержание стало для Узбекистана прецедентом. С 2010 года все парки культуры и отдыха страны, согласно постановлению правительства, находятся на самоокупаемости. Даже после открытия парка в 2021 году предприниматели пытались заключить договор с хокимиятом района о дальнейшем благоустройстве с инвестиционными обязательствами в размере 5 млн долларов. «Почему я должен отдавать парк инвестору, если я отказал первому инвестору, потому что люди хотели народный парк?» — подчёркивал Анвар Сайфутдинов.

Однако сохранить социальную инфраструктуру, не ударив в грязь лицом, город не смог. Значительную территорию рекреационной зоны выделили застройщикам. Из-за строительных работ исчезло кафе «Сиэтл» рядом с одноимённым парком. В лету канула капсула, заложенная жителями Сиэтла при строительстве парка, — памятник современности остался на застроенной территории.





Стройка почти вплотную подошла к фонтану «Глобус». Были закрыты бывшие цветочный базар и маленький продуктовый рынок. Восточный угол парка застроен так плотно, что некоторые жители будут смотреть друг другу в окна.

Реакция жителей

По состоянию на апрель 2024 года Парк Дружбы открыт после предыдущей четырёхлетней реконструкции менее трёх лет. BPM Smart Decision Management предлагает закрыть его на очередную реконструкцию ещё на три года. Затем откроется шумный парк с аттракционами, потому горожане выступают против работ. Жители написали петицию и собирают подписи.

«Нас устраивает парк. Он тихий и спокойный, можно на травке полежать, и дети могут спокойно отдыхать и кататься на самокатах, — отметила „Газете.uz“ жительница Яккасарайского района Аида. — Нам совершенно не нужны музыкальный фонтан и ледовый каток, так как здесь неподалёку находятся другие развлекательные парки. К сожалению, здесь и так строят дома, стройки окружают наш парк. По презентации видно, что мы потеряем как минимум 30% массива деревьев. Если государство хочет нам помочь, оно может выделить часть бюджета на полив, так как было время, когда мы сами таскали ведра и поливали деревья».





Комментируя недавнюю реконструкцию и обещание города содержать парк самостоятельно, председатель Ташкентского управления Ассоциации махаллей Фуркат Махмудходжаев заявил, что городской бюджет не справляется с нагрузкой.

«Мы видим, что детские сады и школы передаются частным собственникам и там обеспечивают хорошее образование, точно так же и с парками. Это всё требование времени. Во-первых, передача парков инвесторам снизит нагрузку на государственный бюджет, потому что это частное предприятие. Во-вторых, когда инвесторы вкладывают свои деньги, у них будет серьёзное отношение к делу, но это не значит, что общество не будет вмешиваться в процесс реконструкции. У государства есть ещё основные требования: пенсии, зарплаты соцработникам. Мы передаём дело реконструкции именно этим инвесторам, так как они оправдали наше доверие».

Директор BMP Smart Decision Management Отабек Мирзажанов добавил, что инвестор будет проводить разъяснительную работу с населением.

«Во время реконструкции парка Гафура Гуляма были против порядка 400 человек, но многие из них сейчас довольны нашей работой», — сказал он.





Жительница района Замира отметила «Газете.uz», что не нужно «проводить разъяснительную работу с населением», убеждая людей в том, что аттракционы устанавливаются во благо.

«Парк из зелёной зоны превратится в орущий и гремящий объект по выкачиванию денег, — сказала Аида. — Парку нужно помочь только лишь починкой и исправлением „косяков“ прошлой реконструкции. И поддержанием чистоты».





В 2021 году экономист Ботир Кобилов писал, что, передавая такую социальную инфраструктуру, как парки, инвесторам, город усиливает социальный разрыв. Парки, нацеленные на получение прибыли, не доступны всем горожанам. Неравномерный доступ или вообще отсутствие доступа к городским паркам отрицательно сказывается на здоровье (и физическом, и ментальном) и работоспособности населения, при этом усиливается социальное и экономическое неравенство, отмечал эксперт.

На сегодняшний день, в Ташкенте функционируют лишь два парка без аттракционов — Экопарк им. Бабура и Парк Дружбы. Нетронутым остаётся также Ташкентский ботанический сад, но и к его содержанию у общественности регулярно возникают вопросы.