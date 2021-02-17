В среду хокимият Ташкента представил обещанный макет бульвара «Голубые купола» с обозначением границ места, где планируется возвести комплекс «Истиклол» в виде стелы, посвященной 30-летию независимости Узбекистана.

Заместитель хокима столицы по поддержке махалли и семьи и руководитель пресс-службы городской администрации Фуркат Махмудходжаев заявил, что представленный макет является знаком того, что на территории парка никаких изменений, кроме возведения стелы на обозначенном участке, не ожидается.

«Если вы обратили внимание, это весь комплекс возле ЦУМа… И планируемое место строительства, возведения нашего монумента, находится вот здесь. Здесь же мы и находимся. Вот это сооружение, и четко обозначены границы, где будет находиться эта стела».

Участок, на котором расположится комплекс «Истиклол». Сейчас здесь стоит конструкция красного цвета. На пластинке написано: «Максимальная занимаемая площадь проектируемого комплекса».

На вопрос журналистов, означает ли это, что конкурс объявлен среди скульпторов для возведения стелы, Фуркат Махмудходжаев заявил, что конкурс также включает в себя работы по благоустройству всего парка. Возможно, необходимо обновление тротуаров, строительство велодорожек и другой инфраструктуры. Но на указанном участке будет построена только стела, подчеркнул замхокима. Строительство дополнительных зданий конкурсом не предусматривается.

Фуркат Махмудходжаев прокомментировал опасения горожан, что парковый ландшафт пострадает в процессе строительства стелы. Вопросы въезда строительной техники на территорию парка «будут отрабатываться», добавил он. Возможно, для въезда техники будут временно демонтированы заборы по улице Шарафа Рашидова.

«Как было обещано, ни одно дерево, ни один саженец не должен пострадать во время строительства», — сказал он.

«В этом месте уже объявлен конкурс. Давайте увидим, что в конкурсе будет. Когда [хоким выступал в субботу], учитывал все мнения. Это не только те, кто против, но и те, кто за. Поэтому мнения разделились. Это надо честно признать… Рабочая группа… приняла решение объявить конкурс именно на этом месте. И сейчас, не завершив конкурс, говорить о чём-то другом, мне кажется, это будет давление на участников конкурса. Конкурс объявлен, мы должны придерживаться правил игры. Стела остаётся здесь», — ответил Фуркат Махмудходжаев на вопрос о возможности рассмотреть альтернативные места для установки монумента.

В ходе встречи с общественностью 13 февраля хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев заявил, что возведение стелы является гарантом неприкосновенности бульвара в течении «столетий». По выступлению хокима было ясно, что вопрос о её строительстве непосредственно в этом парке уже решён.





Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на встрече с общественностью 13 февраля.

Начальник пресс-службы хокимията продолжил, что субботняя встреча градоначальника с общественностью стала знаком того, что столичная администрация слышит мнения всех граждан.

«Есть люди, которые считают, что нужно строить здесь. Мы тоже должны их учитывать. Если мы сейчас перенесём [проект] в другое место, а они скажут: «Мы хотели [на бульваре «Голубые купола"]», мы опять будем переносить? Мы уже объявили правила игры. Мы должны придерживаться этих правил игры», — сказал Фуркат Махмудходжаев.

«7 марта заканчивается конкурс. Все итоги конкурса будут опубликованы. Я надеюсь, председатель комиссии и члены конкурсной комиссии не только о победителях будут говорить, но и, наверное, о тех, кто принимал участие. Максимальная открытость и максимальная оперативность по всем вопросам будет обеспечена… Мы гарантируем полную прозрачность всех шагов, которые мы будем предпринимать», — сказал Фуркат Махмудходжаев.

В пресс-службе хокимията «Газете.uz» сообщили, что городская администрация является лишь исполнителем — проводит конкурс, организовывает строительные работы и обеспечивает прозрачность предпринимаемых шагов.

Будет ли парк или его часть закрываться на реконструкцию, пока неизвестно. Фуркат Махмудходжаев попросил дождаться окончания конкурса, после которого участники и члены комиссии объяснят, где будут пролегать пути проезда техники и как работы повлияют на посещение парка.

Конструкция, на месте которой планируется установить стелу.

Фуркат Махмудходжаев добавил, что участок для установки стелы был выбран рабочей группой во главе с директором Института истории Академии наук Узбекистана Азаматом Зиё. По итогам конкурса, который продлится до 7 марта, комиссия выберет победителя.

Азамат Зиё сообщил «Газете.uz», что состав комиссии ему не известен, так как он выполняет в ней лишь административную работу. Для уточнения состава комиссии редакция «Газеты.uz» направит письмо в Институт истории.