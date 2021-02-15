Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 февраля подписал указ «О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов».

Документом утвержден перечень из 18 предприятий, чьи государственные доли выставят на торги с апреля текущего года. Почти все компании в форме акционерных обществ.

«Кварц» — 89,5% «Трест-12» — 51% «Узбекхиммаш» — 44,7% «Жиззак Пластмасса» — 85,8% Кокандский механический завод — 64,1% Ферганский нефтеперерабатывающий завод — 100% «Кафолат» — 49,3% «Тошкентвино» — 51,8% «Узбекистон шампани» — 51% Самаркандский винкомбинат имени Ховренко — 71,2% «Кибрай шароб илмий-экспериментал корхонаси» — 100% «Урганч шароб» — 60,3% Нукусский винзавод — 51% «Шахрисабз вино-арок» — 51% «Сирдарё вино» — 51% «Конвин» — 51% «Мастона» — 51% «Электр кишлок курилиш» — 53,4%.

В октябре прошлого года Шавкат Мирзиёев подписал указ по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации госактивов. «Газета.uz» публиковала список недвижимости, которую планировалось приватизировать.

10 февраля президент поручил вице-премьеру Джамшиду Кучкарову и директору Агентства по управлению госактивами Акмалхону Ортикову ускорить приватизацию предприятий с госдолей.

Об очередной попытке приватизировать ФНПЗ

Стоит отметить, что Ферганский нефтеперерабатывающий завод указан в документе в форме акционерного общества (АО), хотя, согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, он всё ещё является обществом с ограниченной ответственностью (ООО).

Согласно постановлению президента от 10 апреля 2019 года (всё ещё в силе), индонезийская PT Trans Asia Resources должна была получить 100% принадлежащей «Узнефтмахсулот» доли ФНПЗ с первоначальным выкупным платежом в размере 16 млн долларов. 25 апреля постановлением Кабинета министров (тоже всё ещё в силе) были прописаны условия реализации госдоли, в числе которых привлечение не менее 120 млн долларов для оборотного капитала ФНПЗ. Кроме того, руководители компании Азам и Омон Аслановы из Узбекистана рассказывали о своих планах по модернизации завода и его дальнейшем развитии.

Омон Асланов, Азам Асланов и Шавкат Мирзиёев. Фото: «Узбекистан 24».

Однако, по данным Агентства по управлению госактивами, Ферганский НПЗ решено передать в доверительное управление СП ООО Jizzakh Petroleum. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum было создано в июне 2017 года «Узбекнефтегазом» и Gas Project Development Central Asia (дочерняя структура Gazprom International). Согласно проекту, доли участников в уставном фонде были перераспределены с уменьшением доли «Узбекнефтегаза» с 60% до 30% и увеличением доли иностранных учредителей с 40% до 70%.





В июне состав учредителей выглядел так: Belvor Holding Limited из Кипра (68%), «Узбекнефтегаз» (30%) и Gas Project Development Central Asia (2%), а сейчас доли между «Узбекнефтегазом» и Belvor Holding Limited распределены по 49%.

В том же месяце сообщалось, что на Ферганском НПЗ проведут модернизацию за 300 млн долларов. Jizzakh Petroleum планировал запустить на нем с середины 2023 года производство бензина АИ-92 и дизельного топлива «Евро-5».