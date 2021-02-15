В 2020 году больше всего незаконных решений о сносах было принято в Андижанской области, по количеству не выплаченной компенсации лидирует Ташкент. Об этом сообщил прокурор управления Генеральной прокуратуры Абдурахим Мухиддинов.

По его словам, процессы проходили без одобрения владельцев имущества, согласования с арендаторами, постановления правительства или соответствующих кенгашей народных депутатов, положительного заключения органов юстиции, а также нотариального утверждения.

Согласно озвученной статистике, в прошлом году приняты незаконные решения о 80 сносах: в Андижане — 48, в Ташкенте — 11, в Намангане — 7, в Джизаке — 6, в Каракалпакстане — 4, в Бухаре — 3 и Кашкадарье — 1. В результате, по всей стране нарушены права и интересы 1338 владельцев имущества, перед которыми образовалась задолженность в виде компенсации на 221,5 млрд сумов.

В разрезе регионов самая большая задолженность в Ташкенте — 76,4 млрд сумов, следом идут Сырдарья — 51 млрд, Ташкентская область — 49 млрд сумов, Кашкадарья — 17 млрд, Сурхандарья — 9,7 млрд, Джизак — 7 млрд, Самарканд — 5 млрд, Фергана — 2,4 млрд и Андижан — 2 млрд сумов.

Представитель Генпрокуратуры также заявил, что в 2020 году остались не оплаченными 55% компенсаций, установленных по итогам 2019 года.

По состоянию на 1 января 2020 года по незаконным сносам имелась задолженность в 443 млрд сумов, но в течение года владельцы имуществ получили лишь 202 млрд сумов или 45%. Из общей суммы 151,5 млрд сумов были компенсированы наличными средствами, еще 10,7 млрд — в виде земли, остальные 39,2 млрд путем выдачи имущества, уточнил прокурор.

Напомним, в конце декабря хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев пообещал, что все компенсации за снесённую недвижимость будут выплачены до конца 2021 года. Тогда же депутат Расул Кушербаев заявил, что «вопрос сносов продолжит оставаться самой большой головной болью в ближайшие годы».

Ранее новый порядок изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд был внесен в Земельный кодекс. Теперь решение об изъятии земли принимают кенгаши народных депутатов после обсуждения с собственниками, а снос возможен только после полной выплаты компенсации за недвижимость.