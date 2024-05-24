Политика
Владимир Путин посетит Узбекистан 26−27 мая
Государственный визит президента России в Узбекистан состоится 26−27 мая. Вместе с президентом Шавкатом Мирзиёевым он также примет участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и РФ.
Президент — выпускникам: «Никогда не отступайте от своих благородных устремлений»
Президент Узбекистана в поздравлении выпускникам школ отметил, что каждый из них уникален и талантлив, призвал их не переставать мечтать, не бояться ставить большие цели и учиться на ошибках. Он заявил, что новые идеи и энтузиазм могут изменить не только их жизнь, но и жизнь всего Узбекистана.
Экономика
Жильё стало менее доступным, цены растут быстрее зарплат — обзор ЦБ Узбекистана
Из-за резкого повышения стоимости жилья покупательская способность населения Узбекистана снизилась, а разрыв между рыночной и фундаментальной ценой недвижимости достиг 24%, отмечает ЦБ. Квартиры стали больше покупать не для удовлетворения базовой потребности, а в качестве объекта инвестиций.
Импорт нефтепродуктов, газа, угля и электричества в Узбекистан резко вырос
В Узбекистане второй месяц подряд сокращается общий импорт, достигнув минимума с июля прошлого года. При этом вырос импорт нефтепродуктов, газа, угля, электричества, овощей и фруктов, а также автомобилей (в последние месяцы наблюдается снижение), денежный объём поставок продовольствия сохранился.
Торговля Узбекистана с Россией ускорилась, а с соседями продолжает снижаться
Объём торговли с Россией за январь-апрель вырос на 29,3%, благодаря чему РФ снова может стать главным торговым партнёром Узбекистана. Товарооборот снижается с Казахстаном и другими соседями, а также с Турцией, Южной Кореей, Германией. Узбекистанский экспорт во Францию вырос в 2,2 раза.
Банки Узбекистана считают волатильность обменного курса основным риском для финансовой системы
Волатильность обменного курса является главным системным риском для финансовой системы Узбекистана, следует из опроса банков, проведённого ЦБ. Следом идут ускорение инфляции, эскалация геополитической ситуации и другие.
Общество
Мужчина, подглядывавший в глазки дверей квартир в Ташкенте, арестован на 5 суток
Суд назначил пять суток ареста мужчине, который подглядывал в глазок и прикладывал ухо к дверям квартир в одном из домов в Ташкенте. В суде мужчина заявил, что проверял, кто звал на помощь.
Prado вылетел на «встречку» и врезался в три машины в Ташкентском районе. Два водителя погибли
В Ташкентском районе водитель Toyota Land Cruiser Prado на высокой скорости вылетел на встречную полосу, где машина столкнулась с тремя автомобилями. Водители Toyota и Сobalt скончались на месте, другим водителям была оказана первая помощь.
В Джизаке «скорая» сбила женщину на переходе
В Джизаке машина скорой помощи сбила женщину, переходившую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая находится в реанимации. УБДД традиционно призвало водителей соблюдеть ПДД, а пешеходов быть осторожными. Видео.
Граждане Узбекистана погибли при пожаре в хостеле в России
При пожаре в хостеле в Московской области погибли восемь человек, среди них были граждане Узбекистана. Всего в доме проживали 20 человек, из них 11 узбекистанцев.
В воскресенье осадки прекратятся, ожидается понижение температуры
В субботу в некоторых регионах Узбекистана сохранится дождливая погода, но будет тепло. В воскресенье кратковременный дождь и гроза возможны в Ташкентской и Сырдарьинской областях, дневная температура понизится до +17…+22 градусов.
Куда сходить на выходных в Ташкенте (25 и 26 мая)
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» и ещё три кинопремьеры, бесплатные концерты в честь «Последнего звонка», концерт Басты, ярмарки, спектакли, сабантуй, квизы, скидки, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.
Культура
Возрождение Ilkhom Rock Fest. Репортаж с концерта рок-группы Bu Qala, поющей на узбекском языке
Театр «Ильхом» вернул к жизни свой знаковый музыкальный проект Ilkhom Rock Fest. Музыкальный журналист Руслан Тихонов посетил концерт возобновлённого фестиваля и рассказывает о его первых героях ― инди-рокерах Bu Qala, символически возглавивших новую волну ташкентского рок-андеграунда.
Спорт
Наравне с победителями: успех шахматиста Шамсиддина Вохидова на Sharjah Masters в ОАЭ
Шахматист из Узбекистана Шамсиддин Вохидов в прошлом году занял 32-е место в турнире Sharjah Masters в ОАЭ, но в этот раз поднялся на 4-ю позицию, уступив тройке лидеров только по дополнительным показателям. Тренер по шахматам Георгий Шванов рассказывает, как у него это получилось.
Мир
Путин готов прекратить войну в Украине по нынешней линии фронта, но готов и воевать — Reuters
Президент России Владимир Путин готов остановить войну в Украине при заключении перемирия, фиксирующего нынешнюю линию фронта, пишет Reuters. Если Украина и Запад на это не пойдут, Путин готов продолжать войну.
США вводят визовые ограничения против ответственных за «подрыв демократии» в Грузии
Госдепартамент США вводит визовые ограничения против ответственных за «подрыв демократии» в Грузии в ответ на принятие резонансного закона «об иноагентах». По мнению США, документ, вызвавший массовые протесты в стране, ограничивает свободу объединений и независимой прессы.
Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе
Международный суд ООН обязал Израиль незамедлительно прекратить свою военную операцию в Рафахе. Суд также потребовал от Израиля открыть пограничный переход для гуманитарной помощи и обеспечить доступ в Газу следователям.
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