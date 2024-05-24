Политика

Государственный визит президента России в Узбекистан состоится 26−27 мая. Вместе с президентом Шавкатом Мирзиёевым он также примет участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и РФ.

Президент Узбекистана в поздравлении выпускникам школ отметил, что каждый из них уникален и талантлив, призвал их не переставать мечтать, не бояться ставить большие цели и учиться на ошибках. Он заявил, что новые идеи и энтузиазм могут изменить не только их жизнь, но и жизнь всего Узбекистана.

Экономика

Из-за резкого повышения стоимости жилья покупательская способность населения Узбекистана снизилась, а разрыв между рыночной и фундаментальной ценой недвижимости достиг 24%, отмечает ЦБ. Квартиры стали больше покупать не для удовлетворения базовой потребности, а в качестве объекта инвестиций.

В Узбекистане второй месяц подряд сокращается общий импорт, достигнув минимума с июля прошлого года. При этом вырос импорт нефтепродуктов, газа, угля, электричества, овощей и фруктов, а также автомобилей (в последние месяцы наблюдается снижение), денежный объём поставок продовольствия сохранился.

Объём торговли с Россией за январь-апрель вырос на 29,3%, благодаря чему РФ снова может стать главным торговым партнёром Узбекистана. Товарооборот снижается с Казахстаном и другими соседями, а также с Турцией, Южной Кореей, Германией. Узбекистанский экспорт во Францию вырос в 2,2 раза.

Волатильность обменного курса является главным системным риском для финансовой системы Узбекистана, следует из опроса банков, проведённого ЦБ. Следом идут ускорение инфляции, эскалация геополитической ситуации и другие.

Общество





Суд назначил пять суток ареста мужчине, который подглядывал в глазок и прикладывал ухо к дверям квартир в одном из домов в Ташкенте. В суде мужчина заявил, что проверял, кто звал на помощь.

В Ташкентском районе водитель Toyota Land Cruiser Prado на высокой скорости вылетел на встречную полосу, где машина столкнулась с тремя автомобилями. Водители Toyota и Сobalt скончались на месте, другим водителям была оказана первая помощь.

В Джизаке машина скорой помощи сбила женщину, переходившую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая находится в реанимации. УБДД традиционно призвало водителей соблюдеть ПДД, а пешеходов быть осторожными. Видео.

При пожаре в хостеле в Московской области погибли восемь человек, среди них были граждане Узбекистана. Всего в доме проживали 20 человек, из них 11 узбекистанцев.

В субботу в некоторых регионах Узбекистана сохранится дождливая погода, но будет тепло. В воскресенье кратковременный дождь и гроза возможны в Ташкентской и Сырдарьинской областях, дневная температура понизится до +17…+22 градусов.

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» и ещё три кинопремьеры, бесплатные концерты в честь «Последнего звонка», концерт Басты, ярмарки, спектакли, сабантуй, квизы, скидки, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Культура

Театр «Ильхом» вернул к жизни свой знаковый музыкальный проект Ilkhom Rock Fest. Музыкальный журналист Руслан Тихонов посетил концерт возобновлённого фестиваля и рассказывает о его первых героях ― инди-рокерах Bu Qala, символически возглавивших новую волну ташкентского рок-андеграунда.

Спорт

Шахматист из Узбекистана Шамсиддин Вохидов в прошлом году занял 32-е место в турнире Sharjah Masters в ОАЭ, но в этот раз поднялся на 4-ю позицию, уступив тройке лидеров только по дополнительным показателям. Тренер по шахматам Георгий Шванов рассказывает, как у него это получилось.

Мир

Президент России Владимир Путин готов остановить войну в Украине при заключении перемирия, фиксирующего нынешнюю линию фронта, пишет Reuters. Если Украина и Запад на это не пойдут, Путин готов продолжать войну.

Госдепартамент США вводит визовые ограничения против ответственных за «подрыв демократии» в Грузии в ответ на принятие резонансного закона «об иноагентах». По мнению США, документ, вызвавший массовые протесты в стране, ограничивает свободу объединений и независимой прессы.

Международный суд ООН обязал Израиль незамедлительно прекратить свою военную операцию в Рафахе. Суд также потребовал от Израиля открыть пограничный переход для гуманитарной помощи и обеспечить доступ в Газу следователям.

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