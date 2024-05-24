24 мая примерно в 8:00 на 1-м километре автодороги 4Р-4 «Ташкент — Келес — Козоккентсой» в Ташкентском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба УБДД ГУВД Ташкентской области.

31-летний Р. Р., управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, на высокой скорости вылетел на встречную полосу, где машина столкнулась с автомобилем Cobalt, а затем опрокинулась на ехавший следом Spark. Далее с ними столкнулся Damas.

Водитель Toyota скончался на месте. Остальные водители были доставлены в районную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь.