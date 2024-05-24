В пятницу и на выходных по Узбекистану местами сохранится дождливая погода, сообщил Узгидромет.

В пятницу днём по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям, местами по Сурхандарьинской области и во второй половине дня по областям Ферганской долины пройдут дожди, в отдельных районах — с грозами. По остальной территории страны без осадков.

Температура воздуха будет в пределах +24…+27 градусов Цельсия, местами — до +29 градусов, по югу — до +32…+34.

Завтра во второй половине дня кратковременные дожди, в основном небольшой интенсивности, пройдут местами по Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины. Температура днём будет в пределах +26…+29 градусов, по югу — до +32…+34.

В воскресенье, 26 мая, преобладание погоды без осадков, лишь по областям Ферганской долины, а также ночью и утром по Ташкентской и Сырдарьинской областям местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ожидается понижение дневной температуры до +17…+22 градусов.

Местами по Узбекистану возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В предгорных и горных районах 24 мая дождь, местами сильный. 25−26 мая временами кратковременные дожди, в отдельных районах — сильные. Возможны грозы и усиление ветра до 15−20 м/с. Сохраняется вероятность селе-паводковых явлений.

Погода в Ташкенте

В пятницу временами дождь. Температура в пределах +24…+26 градусов. В субботу во второй половине дня и в ночь на воскресенье временами кратковременный дождь. Возможна гроза. Днём в воскресенье без осадков.

Температура в субботу ночью будет в пределах +16…+18 градусов, днём — +26…+28, в воскресенье ночью +12…+14 градусов, днём — +19…+21.