Преодолев череду юридических ограничений, театр «Ильхом» официально вернул к жизни свой знаковый музыкальный проект ― Ilkhom Rock Fest. Само по себе незаурядное событие для культурной жизни столицы обрело дополнительную ценность за счёт приглашения молодой группы Bu Qala, участники которой символически возглавили новую волну ташкентского рок-андеграунда.

Почему именно этому коллективу, дебютировавшему на сцене лишь в прошлом году, было доверено стать хедлайнерами, какой эффект оказали узбекоязычные песни на многонациональную аудиторию театра и есть ли у исполнителей шансы на покорение слушателей по всей стране ― читайте в колонке журналиста, автора музыкального канала nukta Руслана Тихонова.

«Что такое Bu Qala? Это крепость…»

Второсортная шутка, отсылающая к буквальному переводу названия группы с узбекского языка, лучше всего передаёт обезоруживающую самоиронию музыкантов, которая спасала их от довлевшей статусности выступления в «Ильхоме». Есть у названия и второе значение ― группа одинаково откликается и на созвучное обращение «buqalar» («быки»). Через игру слов, двойные смыслы, противоречивые шутки, смешение жанров Bu Qala и строит свой язык самовыражения, оставляя постоянным разве что язык исполнения и приверженность рок-жанру в его альтернативном изводе. Шугейз, дрим-поп, постпанк, инди-рок ― всё это часть лексикона группы.

Фото: Григорий Коржаев.



Состав коллектива классически представлен фронтменом с гитарой (Эхсонбек Халмурадов), лид-гитаристом (Азизхон Исмоилий), басистом (Ратмир Суворов) и барабанщиком (Роман Ширшов). Bu Qala играют громкую и по-юношески романтичную музыку, устраивают эффектные шоу, напоминая героев панка и гранжа, и активно взаимодействуют с фанатами.

Наряду с четырьмя вышедшими синглами инди-квартет презентовал в «Ильхоме» материал из дебютного мини-альбома «Zahar» («Яд»), который музыканты пообещали зрителям выпустить в июне.

В разговорах в фойе театра среди не раз посещавших выступления «быков» озвучивались сомнения насчёт совместимости сидячей рассадки и экспрессивного поведения группы. Следует признать, первая половина концерта периодически вызывала неловкость от нехватки привычного зрительского отклика и энергетического накала в каждом уголке пространства.

Фото: Григорий Коржаев.



В какой-то степени Bu Qala сами поспособствовали официозности презентации, впервые попробовав для себя вступительные речи перед исполнением каждой песни. Функцию конферансье взял на себя гитарист Азизхон, который раскрывал предысторию композиций и заложенные в них смыслы, знакомил публику с интересными фактами из биографий участников (вроде наличия у обоих гитаристов уважаемых дедов в статусе борцов за единство нации), но всё по-настоящему стало оживать, когда молчаливый лидер Эхсон, а затем и остальные участники стали позволять себе ироничные шутки над некоторыми собственными тезисами.

«Мы такие необычные, пишем песни о любви»

Bu Qala кокетливо скромничают, но если опустить немузыкальную часть программы, во время игры они демонстрируют страстную подачу и отменную сыгранность. Причём достоинства не ограничиваются высоким уровнем артистизма и внешней привлекательностью ― рок-бэнд может похвастаться стильными аранжировками, плотным грувом и цепкими мелодиями, умением зацепить хуковыми строчками и глубокими познаниями достижений сонграйтинга. Главный хит «Keragin Yoq» можно хоть сейчас авансом вносить в золотой фонд узбекской поп-культуры, зажигательный сингл «Want U» разрывает сочетанием убойных пауэр-аккордов и мечтательного пения в эстетике шугейза ― пока что совершенно не исследованного тут шумового жанра, который не без помощи TikTok и стриминговых плейлистов наконец обрёл любовь масс спустя более 35 лет после своего возникновения.

С одной стороны Bu Qala органично адаптируют любимую ими классику альтернативной гитарной музыки а-ля The Smiths, U2, The Jesus and Mary Chain, с другой ― максимально близко подводят современную сцену Узбекистана к трендовым неортодоксальным звучаниям (doomerwave, shoegaze, hyperpop и т. д. ). Прогрессивное мышление вкупе с уважением к рок-традициям рождает для местного рынка аутентичную локализацию западного инди-саунда с доступной каждому тематикой песен: молодость, любовь, расставания, самаркандский плов.

Конечно, такой путь к славе не будет прост хотя бы из-за сопряжённости с меломанским просветительством. Недаром в одном из недавних интервью Bu Qala отмечали в качестве своего вдохновителя Тохира Садыкова, в своё время расширившего музыкальный ландшафт страны. Но возможны и другие препятствия.

Для одних инди-рок — часть их культурного кода, для вторых — нечто совершенно неизведанное, для третьих — чуждое по вкусовым предпочтениям, а для четвёртых неприемлем по религиозным соображениям. Немало верующих во всём мире, в том числе в Узбекистане, считают рок-музыку проявлением дьявола, из-за чего отчасти жанр подвергался цензуре в разные периоды независимости страны. Предыдущие поколения исполнителей могли сталкиваться с отменами хэллоуинских сейшенов, а иногда и нравоучительными лекциями в школах о вреде рока, который не только «пропагандирует сатанизм», но и совсем не «против наркотиков».

Неизвестно, с каким объёмом критики Bu Qala предстоит столкнуться с увеличением внимания, но гитаристу Азизхону Исмоилий уже знакомо, насколько это может быть болезненно. Парень рос в противоречии между двумя видами ислама, где мать относилась к богобоязненному течению, а отец — исламскому агностицизму. Такой диссонанс не мог не повлиять на формирование детских комплексов.

«Моё детство частично было окутано страхом бога из-за большего времяпровождения со стороной матери, где преимущественно соблюдались правила шариата. Даже визуально помню, у родственников дома висели коврики для молитвы и чётки (тасбих), хоть мои кузены и кузины-миллениалы уже были в модных течениях tumblr-культуры и Instagram. А от родственников отца больше шло светское углубление в историю узбекского народа и нашего семейного древа», — делится Азизхон Исмоилий.

Фото: Григорий Коржаев.

По словам гитариста, в средней школе ему пришлось делать выбор и отходить от ортодоксального ислама из-за любви к року. Это привело к тому, что половина религиозных друзей поначалу стали считать его сатанистом, но затем, снизив градус неприятия, нарекли обычным глупцом-богохульником.

«Но в итоге часть тех, кто были яро против моего музыкального творчества, приняли это и стали терпимее. А остальным я перестал делать шагов навстречу, потому что принимаю эту сторону их вероисповедания», ― рассказывает Азизхон.

Фото: Григорий Коржаев.

Тем не менее, клаб-рэперам удаётся ведь как-то сосуществовать с реалиями, поэтому и для Bu Qala найдётся пространство для манёвров. Поддержки фанатов уже не занимать ― это заметно по почти целиком скупленному в «Ильхоме» мерчу; среди хвалебных комментариев периодически встречаются отзывы идейного рэпера Konsta, а «пятым участником» группы фактически выступает рэпер Saru, основавший лейбл Zilzila. Группа сама прикладывает немало сил в своё продвижение, активно занимается созданием видеоконтента, а недавно попала в саундтрек комедийного YouTube-сериала «Миллионер из Кибрая».

Не стоит также откидывать наличие неплохих шансов на экспорт. Сочетание западноцентричной музыки и узбекского языка группе только на руку — в мире давно наблюдается тренд на современную азиатскую культуру и антиколониальную повестку. Спустя год деятельности результаты Bu Qala не могут не радовать. С интересом ждём выхода EP «Zahar», а когда-нибудь и полноформатного альбома, и продолжим наблюдать за успехами «быков». Тем более, когда это выглядит не скучно и рождает надежду на появление большего разнообразия в шоу-бизнесе страны.