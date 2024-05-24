В январе-апреле 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 20,87 млрд долларов, что на 1,16 млрд долларов, или на 5,9%, больше, чем за аналогичный период 2023 года, следует из доклада Агентства статистики при президенте.

Экспорт с учётом золота вырос на 9% — до 8,49 млрд долларов, без учёта золота — 5,07 млрд долларов (+7,1%), импорт — до 11,92 млрд долларов (+3,9%).

Дефицит внешней торговли немного сократился и составил минус 3,89 млрд долларов, что меньше прошлогоднего показателя на 238 млн долларов.

Импорт сокращается второй месяц подряд (возможно, из-за высокой базы импорта в прошлом году, когда в большом количестве импортировали самолёты), несмотря на резкий рост поставок энергоресурсов в страну. В апреле он составил 2,94 млрд долларов, в марте — 3,15 млрд долларов, в феврале — 3,2 млрд долларов. Это также минимальный показатель с июля прошлого года (2,99 млрд долларов). В то же время он выше импорта за апрель 2023 года (2,82 млрд долларов).

Параллельно с этим сократился и экспорт без учёта немонетарного золота — до 1347,8 млрд долларов (в марте — 1,41 млрд долларов).

Энергоресурсы

Узбекистан с начала года импортировал больше нефти и нефтепродуктов — 788,3 млн долларов, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (621,7 млн долларов). Основная часть поставок пришлась на март (244 млн долларов) и апрель (241,4 млн долларов).

В то же время в 2,8 раза вырос экспорт этой продукции — до 179,4 млн долларов по сравнению с январём-апрелем 2023 года (64,4 млн долларов).

Агентство статистики не раскрывает подробную категорию товаров, из-за чего нельзя узнать, какой объём приходится на нефть, бензин, дизель и другое топливо.

Узбекистан также увеличил импорт газа в 3 раза — до 462,8 млн долларов, сократив экспорт более чем в 2 раза — до 52,3 млн долларов (подробнее об этом).

Выросли поставки в страну угля — до 63,3 млн долларов (+15,7%) и электричества — до 67,8 млн долларов (+39,5%).

Торговля другой продукцией

Импорт зерновых и продуктов из них в стоимостном выражении снизился до 293,4 млн долларов (-43,6%), сахара и мёда — 177,6 млн долларов (-5,6%), молочных продуктов и яиц — 58,5 млн долларов (-14,8%), растительного масла и жиров — 98,3 млн долларов (-20,5%), в том числе за счёт снижения мировых цен на продовольствие.

При этом Узбекистан нарастил импорт овощей и фруктов — 180,7 млн долларов (+45,3%), кофе, чая, какао, пряностей — 121 млн долларов (+3,3%), мяса и мясопродуктов — 118,1 млн долларов (+36,1%), живых животных — 48,5 млн долларов (+41,8%), напитков — 52,7 млн долларов (+69,5%),

Примечательно, что выросли поставки в страну медицинской и фармацевтической продукции — 635,4 млн долларов (+21,3%).

В марте-апреле выросли поставки автомобилей — до 785,2 млн долларов (+4,6%), в том числе легковых машин — 577,9 млн долларов (+41,6%), но объём импорта сокращается четвёртый месяц подряд, достигнув в апреле 121,2 млн долларов (легковых — до 87,3 млн долларов, что является минимум с июня прошлого года — 49,1 млн долларов). Для сравнения: в марте поставки составляли 144,8 млн долларов, в феврале — 216,8 млн долларов, в январе — 302,4 млн долларов, в декабре — 374,2 млн долларов, а легковых — 107,5 млн, 160,3 млн и 222,8 млн долларов соответственно.

Экспорт цветных металлов (цветными металлы, собирательно обозначают все металлы, кроме железа, марганца и хрома, в их состав входят в том числе и медь) вырос до 447,6 млн долларов, что на 6,9% больше чем аналогичный период прошлого года.