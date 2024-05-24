Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил выпускников школ страны с окончанием учёбы.

«От всей души поздравляю с успешным окончанием школы вас, нашу молодёжь, полную сил и решимости направить свои знания и способности во имя благородной цели — стать созидателями Нового Узбекистана, достойными сыновьями и дочерьми Родины», — заявил глава государства.

«Вы стоите на пороге совершенно новой жизни, перед вами открываются огромные возможности. На этом пути с вами неизменно должны быть неустанный поиск, стремление к новым высотам, смелость и вера в себя», — подчеркнул он.

«Помните, каждый из вас уникален и талантлив. Реализация ваших способностей зависит прежде всего от вас, от вашего упорства и воли», — отметил президент.

Шавкат Мирзиёев напомнил, что в Узбекистане «уделяется большое внимание воспитанию нового поколения всесторонне развитыми личностями, обеспечению их прав и законных интересов, реализации потенциала»: «Ведь будущее нашей Родины, её развитие в руках молодёжи, которая сегодня усердно учится в уютных классах и аудиториях».

Он выразил уверенность, что нынешняя молодёжь «завтра мобилизует все свои знания, талант и энергию, чтобы Узбекистан стал ещё более сильным, развитым и счастливым государством».

В «многочисленных современных вузах, профессиональных школах и техникумах… созданы все условия, чтобы продолжить образование и получить глубокие знания», отметил президент.

«Вы — часть славной истории нашей Родины, великого народа, который через века пронёс и сохранил свою культуру и традиции, вы — надежда и опора Нового Узбекистана», — продолжил Шавкат Мирзиёев.

«Никогда не переставайте мечтать, не бойтесь ставить большие цели, пробовать свои силы, учиться на ошибках. Наш народ смотрит на вас с большой надеждой и верит в вас», — подчеркнул он.

«Ваши новые идеи, инициативы и энтузиазм способны изменить не только вашу жизнь, но и жизнь всего Узбекистана. Поэтому никогда не отступайте от своих благородных устремлений», — призвал глава государства.