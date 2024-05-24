Госдепартамент США объявил, что вводит политику визовых ограничений для Грузии в связи с принятием закона «об иноагентах».

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что ограничения будут применяться к ответственным за «подрыв демократии» в Грузии или соучаствующим в этом, а также членов их семей. К ним относятся лица, ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством насилия или запугивания.

«Любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии — в том числе в преддверии, во время и после [парламентских] выборов в Грузии в октябре 2024 года — может быть признан не имеющим права на получение американских виз в соответствии с этой политикой и лишён возможности посещать США», — отметил Блинкен.

В заявлении говорится, что, с точки зрения США, закон «об иноагентах», который разработала и приняла правящая партия «Грузинская мечта», будет подавлять свободу объединений и препятствовать работе независимой прессы.

Кроме того, США увидели «явные признаки кампании запугивания и применения насилия» для подавления массовых протестов, которые вспыхнули против принятия закона. Все это, отмечается в заявлении, противоречит цели, вписанной в конституцию Грузии — интеграции в евроатлантическое сообщество и стратегическому партнёрству с США.

Блинкен также объявил, что Вашингтон запускает процесс всестороннего пересмотра отношений между США и Грузией. «Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги для продвижения демократических и евроатлантических устремлений своей страны. Пересматривая отношения между нашими двумя странами, мы будем принимать во внимание действия Грузии», — добавил госсекретарь США.

Закон «об иноагентах»

Закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом Грузии 14 мая, несмотря на массовые протесты. Правящей партии удалось утвердить документ со второй попытки. В прошлом году власти были вынуждены отозвать его после общественной критики и многочисленных митингов.

Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в госреестре в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».

Представители оппозиции и местные СМИ называют документ законом «об иноагентах» за его схожесть с российским законодательством об иноагентах. Они утверждают, что закон является попыткой подавить критические голоса в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС. Главным на акциях протеста стал лозунг «Да — Европе. Нет — российскому закону».

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе из «Грузинской мечты», в свою очередь, заявляет, что закон необходим для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, но у правящей партии достаточно голосов, чтобы обойти его.

О введении санкции против Грузии из-за закона «об иноагентах» задумались и некоторые страны Евросоюза. По информации Financial Times, возможные варианты включают отмену безвизового режима в ЕС для граждан Грузии (действует с 2017 года), точечные санкции и заморозку средств из фондов ЕС.