На текущей неделе в социальных сетях появились сообщения о мужчинах, которые в подъездах жилых домов прикладывали ухо к дверям, а также смотрели в дверные глазки. Это, в частности, наблюдалось 5 мая на массиве Ахмада Югнаки в Мирзо-Улугбекском районе и 20 мая на массиве Сувсоз-2 в Бектемирском районе.

Один из мужчин был арестован. В решении районного суда по уголовным делам от 23 мая, которое изучила «Газета.uz», говорится, что 24-летний А. Б. 2 мая примерно в 2:30 посмотрел в глазок двери одной из квартир дома №142 на улице Мирзо Улугбека, затем приложил ухо к двери, потом — к другой двери, «напугав жителей и нарушив их покой».

Мужчина (уроженец Ферганской области) в 2020 году был судим за кражу в Маргилане, безработный. Его пригласили в ОВД, но он не выполнил это требование, говорится в материалах дела.

В своих показаниях он сообщил, что когда проходил возле дома, услышал крик о помощи, из-за чего решил подняться на 4-й этаж, чтобы проверить, кто звал на помощь.

Житель квартиры подал заявление в правоохранительные органы, предоставил видеозапись и попросил принять законные меры в отношении мужчины.

Суд назначил ему 5 суток административного ареста по статье 183 (мелкое хулиганство) и части 1 статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности.