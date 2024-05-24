В ночь на 23 мая в хостеле в Московской области произошёл пожар, в котором погибли граждане Узбекистана, сообщает корреспондент ИА «Дунё».

По предварительной информации консульского отдела посольства Узбекистана в Москве, в сгоревшем доме проживали около 20 иностранных граждан, 11 из которых были из Узбекистана.

В результате пожара погибли 8 человек, их личность устанавливается. Среди погибших есть граждане Узбекистана. В настоящее время тела погибших находятся в бюро судебно-медицинской экспертизы города Истры для опознания.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса России — причинение смерти по неосторожности.

Ситуация находится на контроле посольства Узбекистана и представительства Агентства по внешней трудовой миграции в Москве, говорится в сообщении.