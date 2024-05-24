Центральный банк Узбекистана провёл опрос среди 35 коммерческих банков для определения возможных системных рисков в финансовой системе на первое полугодие 2024 года.

Респонденты назвали пять главных системных рисков, которые могут повлиять на финансовую систему:

высокая волатильность (изменчивость) обменного курса — 77%;

ускорение темпов инфляции — 51%;

дальнейшая эскалация геополитических рисков — 49%;

рост долгового бремени населения — 46%;

риски, связанные с кибератаками — 46%.

Опрошенные также выразили обеспокоенность по поводу:

рисков изменения климата;

экономического спада;

проблем с ликвидностью;

рисков санкций;

снижения цен на недвижимость;

концентрацию активов;

дефолта крупных заёмщиков и других.

Регулятор также провёл опрос по оценке вероятности возникновения системных рисков. 66% респондентов заявили, что считают маловероятным вероятность возникновения системных рисков в краткосрочной перспективе (0−12 месяцев) в финансовой системе.

Около 10% оценивают эту вероятность как очень высокую. 54% респондентов оценивают этот уровень в среднесрочной перспективе (1−3 года) как средний.





Около 56% опрошенных считают, что вероятность возникновения рисков в ближайшие 1−3 года (48% — в краткосрочной перспективе) не изменилась по сравнению с прошлым периодом. 38% опрошенных считают, что она возросла (0−12 месяцев).

74% респондентов достаточно верят в стабильность финансовой системы в ближайшие три года, 23% — верят частично.

23 апреля курс доллара США, устанавливаемый Центробанком Узбекистана, превысил 12700 сумов. С начала года национальная валюта обесценилась на 3%. На 27 мая курс установлен на уровне 12704,67 сумов.

Экономист Миркомил Холбоев ранее анализировал причины относительно быстрой девальвации национальной валюты Узбекистана и рассуждал, является ли она «настоящей коррекцией обменного курса», как это было в августе прошлого года.