Центральный банк Узбекистана провёл опрос среди 35 коммерческих банков для определения возможных системных рисков в финансовой системе на первое полугодие 2024 года.
Респонденты назвали пять главных системных рисков, которые могут повлиять на финансовую систему:
- высокая волатильность (изменчивость) обменного курса — 77%;
- ускорение темпов инфляции — 51%;
- дальнейшая эскалация геополитических рисков — 49%;
- рост долгового бремени населения — 46%;
- риски, связанные с кибератаками — 46%.
Опрошенные также выразили обеспокоенность по поводу:
- рисков изменения климата;
- экономического спада;
- проблем с ликвидностью;
- рисков санкций;
- снижения цен на недвижимость;
- концентрацию активов;
- дефолта крупных заёмщиков и других.
Регулятор также провёл опрос по оценке вероятности возникновения системных рисков. 66% респондентов заявили, что считают маловероятным вероятность возникновения системных рисков в краткосрочной перспективе (0−12 месяцев) в финансовой системе.
Около 10% оценивают эту вероятность как очень высокую. 54% респондентов оценивают этот уровень в среднесрочной перспективе (1−3 года) как средний.
Около 56% опрошенных считают, что вероятность возникновения рисков в ближайшие 1−3 года (48% — в краткосрочной перспективе) не изменилась по сравнению с прошлым периодом. 38% опрошенных считают, что она возросла (0−12 месяцев).
74% респондентов достаточно верят в стабильность финансовой системы в ближайшие три года, 23% — верят частично.
23 апреля курс доллара США, устанавливаемый Центробанком Узбекистана, превысил 12700 сумов. С начала года национальная валюта обесценилась на 3%. На 27 мая курс установлен на уровне 12704,67 сумов.
Экономист Миркомил Холбоев ранее анализировал причины относительно быстрой девальвации национальной валюты Узбекистана и рассуждал, является ли она «настоящей коррекцией обменного курса», как это было в августе прошлого года.