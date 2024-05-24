Автомобиль скорой помощи сбил 48-летнюю женщину в Джизаке примерно в 8:30 23 мая, сообщила пресс-служба областного УВД.

Женщина переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу на центральном проспекте Шарафа Рашидова.

На записи с камеры наблюдения видно, как две женщины выходят из автобуса на остановке и готовятся перейти улицу по переходу. Несколько машин их не пропускают. Дождавшись, когда машины проедут, женщины начинают переходить улицу.

В этот момент «скорая», ехавшая по крайней левой полосе, сбивает женщину, идущую первой. На кадрах виден дым от шин тормозящей машины, что не помогает избежать столкновения. Пешеход отлетает на большое расстояние. На асфальте видна кровь.

С травмами различной степени тяжести пострадавшая доставлена в областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Представитель УБДД области традиционно призвал водителей соблюдать Правила дорожного движения, а пешеходов — быть осторожными при переходе улиц, в частности, сначала посмотреть налево, а потом — направо.

От редакции

О наезде автомобилей на людей на пешеходных переходах в Узбекистане сообщается почти ежедневно. Проблема требует срочного пересмотра подходов — призывами соблюдать ПДД она не решится.