Международный суд ООН на заседании 24 мая постановил, что Израиль должен незамедлительно прекратить свою военную операцию в Рафахе, передаёт Reuters. Вердикт был вынесен в связи с обращением ЮАР.

«Государство Израиль должно (…) немедленно прекратить своё военное наступление и любые другие действия в провинции Рафах, которые могут создать для палестинцев в секторе Газа такие условия жизни, которые могут привести к её полному или частичному физическому уничтожению», — заявил председатель суда Наваф Салам.

Решение поддержали 13 из 15 судей.

Кроме того, суд потребовал от Израиля открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом для доставки гуманитарной помощи, а также обязал предоставить следственной комиссии доступ в осаждённый анклав и отчитаться об исполнении вердикта в течение одного месяца.

Израильская армия объявила о начале «точечной операции» против ХАМАС в Рафахе в начале мая.

Рафах — приграничный с Египтом город на юге сектор Газа, в котором нашли убежище более 1 миллиона палестинских беженцев с северной и центральной частей анклава после начала войны.

Израиль угрожал начать наземное наступление на Рафах последние несколько месяцев. По словам израильских властей, в городе укрываются тысячи боевиков ХАМАС и, возможно, десятки заложников, захваченных группировкой в плен во время нападения на Израиль 7 октября прошлого года.

Иск о геноциде против Израиля

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге в декабре 2023 года. В документе утверждается, что «действия и бездействие Израиля» в отношении палестинцев в Газе «носят характер геноцида», «поскольку они направлены на уничтожение значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Южноафриканская сторона также попросила суд принять предупредительные меры, чтобы защитить палестинцев от «дальнейшего серьёзного и непоправимого» нарушения их прав. Под этими мерами подразумевается предписание Израилю прекратить военные действия в анклаве.

Израиль категорически отверг обвинение ЮАР, назвав его «возмутительным кровавым наветом».

В январе суд вынес промежуточное решение по иску и постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Однако призывать к немедленному прекращению огня суд не стал.

10 мая ЮАР вновь обратилась в суд с призывом принять дополнительные чрезвычайные меры в отношении Израиля в связи с началом наземной операции в Рафахе.

Исполняются ли решения Международного суда?

Решения Международного суда являются юридически обязательными, но у инстанции нет механизмов для принуждения к их исполнению.

В марте 2022 года суд обязал Россию немедленно прекратить войну в Украине, однако российские власти проигнорировали это решение.

Тем не менее, как отмечает Reuters, вердикт может нанести ущерб международной репутации Израиля и создать юридический прецедент. Во многих государствах, например, действуют положения, запрещающие продажу оружия странам, которые могут использовать его способами, нарушающими международное право.