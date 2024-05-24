Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Ташкент с государственным визитом 26−27 мая, сообщила пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев пригласил российского коллегу в страну в конце февраля.

В рамках визита предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне, обсуждение вопросов дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

По итогам саммита планируется принятие пакета двусторонних документов.

Президенты двух стран также примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.

Накануне визита в Ташкенте проходит ряд совместных мероприятий — это встреча ректоров ведущих инженерно-технических вузов, научно-практическая медицинская конференция и Неделя русского искусства.

Первый зарубежный визит на пятом президентском сроке (выборы были в марте) Владимир Путин нанёс в Китай. Он прибыл в Пекин 16 мая и провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Второй страной для визита Путин выбрал Беларусь — он отправился туда 23 мая.

Предыдущий государственный визит Владимира Путина в Узбекистан состоялся в октябре 2018 года.