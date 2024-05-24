Узбекистанский гроссмейстер Шамсиддин Вохидов занял четвёртое место среди 88 шахматистов мира на турнире Sharjah Masters, который прошёл 14−22 мая в ОАЭ, уступив лишь по дополнительным показателям. Соревнования завершились победой квартета гроссмейстеров: Бардии Данешвара из Ирана, Володара Мурзина из России, Сэма Шенкленда США и Шамсиддина Вохидова, набравших по 6,5 балла из 9. На тай-брейке победил иранский гроссмейстер.

Тренер по шахматам Георгий Шванов рассказывает, как узбекистанец, в прошлом году занявший на этом турнире 32-е место, смог почти стать победителем.

Турнир в Шардже — одно из сильнейших шахматных соревнований по швейцарской системе. В этом году в категории Masters принимали участие 88 шахматистов, среди которых девять с рейтингом выше 2700 — показателем элитного уровня. Узбекистан представляли гроссмейстеры Жавохир Синдаров (рейтинг FIDE 2684), Нодирбек Якуббоев (2665), Джахонгир Вахидов (2599), Шамсиддин Вохидов (2591) и международный мастер Мухиддин Мадаминов (2504).

Жавохир Синдаров.



В прошлом году лучший результат среду узбекистанских шахматистов показал Нодирбек Якуббоев — 11 место, выше многих известных и сильных игроков. Казалось, что в этот раз именно он или Жавохир Синдаров смогут поднять планку ещё выше. Однако эти ожидания опроверг Шамсиддин Вохидов.

Шамсиддину 22 года. На Олимпиаде 2022 года, ставшей триумфальной для сборной Узбекистана, играл на доске запасных и принёс, в том числе, решающее очко в матче со сборной Индии. В завершившемся в начале мая чемпионате Узбекистана Шамсиддин стал третьим, уступив Синдарову и Якуббоеву.

Пархам Магсудлу



Первым соперником Шамсиддина был иранский гроссмейстер Пархам Магсудлу (2732) — сильнейший шахматист своей страны, стабильно удерживающий рейтинг 2700+ и часто играющий в элитных турнирах. Шамсиддин не стушевался перед грозным оппонентом и играл белыми на атаку. Однако у Магсудлу были достаточные контршансы, и партия закончилась закономерной ничьей.

Следующей была партия с опытным азербайджанским шахматистом Теймуром Раджабовым (2723). На его счету — опыт трёх соревнований претендентов, причём в 2022 году Раджабов стал третьим. Однако в последнее время Теймур далёк от лучшей формы и не показывает заметных результатов. В Шардже он показал результат намного ниже положенного по рейтингу. Партия с Шамсиддином в этом плане показательна: добившись большого перевеса в начале игры, Теймур неожиданно предложил ничью.

Партия третьего тура с американцем Самуэлем Севяном (2698) относится к разряду так называемых «гроссмейстерских ничьих» — оба соперника хотели сэкономить силы для продолжения турнира и быстро договорились о мире.

В четвёртом туре Шамсиддин играл с румынским гроссмейстером Богданом-Даньелем Дяком. Его актуальный рейтинг 2692, но ещё не так давно Богдан Даньель находился в элитном клубе «2700». Богдан — ровесник Шамсиддина, и их встреча предвещала борьбу до последнего. Румынский шахматист не смог получить преимущество, играя белыми фигурами, и Шамсиддин в середине партии владел небольшой инициативой. Однако постепенно игра упростилась и позиция стала окончательно равной.

Пятый соперник Вохидова — один из сильнейших игроков России Владислав Артемьев (2705). В декабре прошлого года Владислав приезжал в Самарканд на чемпионат мира по быстрым шахматам, где стал бронзовым призёром блица. Несмотря на спокойный характер игры, партия не стала «гроссмейстерской ничьей». Шахматисты были настроены серьёзно, но, как часто бывает в играх высокого уровня, не смогли создать друг другу значительных проблем.





Таким образом, после пятого тура Шамсиддин с 2,5 очками находился на 39 месте. Учитывая его 46 стартовый номер и очень высокий уровень каждого соперника это уже можно было признать достижением. Казалось маловероятным, что он сможет побороться за высокие места.

В шестом туре выпало играть с ещё одним российским гроссмейстром с рейтингом выше 2700, на этот раз — Андреем Есипенко (2703). Соперники разыграли острый и малоизученный вариант, в котором очень высока цена каждого хода. Судя по всему, Андрей был готов лучше, или же Шамсиддин перепутал ходы из домашнего анализа. У Есипенко был шанс получить большое преимущество, однако тот им не воспользовался и сам оказался в худшей позиции. Несмотря на отчаянное сопротивление российского гроссмейстера, Шамсиддин ни разу не выпустил перевес и добился уверенной победы.

Соперником Вохидова по седьмому туру стал 19-летний индийский шахматист Нихал Сарин (2680). Несколько лет назад вместе с Рамешбабу Праггнанандхой, Доммараджу Гукешем и Арджуном Эригайси его относили к самым перспективным индийским талантам, однако в дальнейшем Нихал отстал в спортивном росте от соотечественников. Нихал чёрными разыграл провокационный дебют — защиту Пирца, в которой белым предоставляется свобода действий и возможность получить стабильный перевес. Выбирая такое начало, обычно рассчитывают на то, что соперник в поисках быстрого выигрыша допустит ослабление. Однако Шамсиддин играл уверенно и добился относительно лёгкой победы.

Ханс Ниманн.



В следующем туре Шамсиддину выпало играть с 20-летним американцем Хансом Ниманном (2688). Имя этого шахматиста стало известно далеко за пределами профессионального мира в связи с подозрениями в использовании компьютерных подсказок, которые выдвинул экс-чемпион мира Магнус Карлсен. Ниманн подогревал ажиотаж неоднозначными высказываниями, и скандал дошёл до таких известных личностей как Илон Маск. В конечном итоге читерство не было доказано, и Ниманн продолжает играть в турнирах, время от времени демонстрируя очень хороший результат. В конце года американец собирается сыграть в элитном турнире с участием Нодирбека Абдусатторова.

В партии против Вохидова Ниманн вышел на большую борьбу, получил нестандартную позицию, и играл очень активно, хотя и рискованно. Однако на 41 ходу допустил грубую ошибку, отдав пешку, после чего позиция сразу стала безнадёжной, чем воспользовался узбекистанец и довёл игру до победы.





Одержав три победы подряд, Шамсиддин перед последним туром вышел на восьмое место. Ему предстояло сыграть чёрными против Салема Салеха (2629), сильнейшего гроссмейстера ОАЭ. Салем демонстрировал хорошую форму на турнире — в частности, в третьем туре красиво обыграл гроссмейстера Федосеева, пожертвовав ферзя и две ладьи. Играя с Шамсиддином, он стремился к победе, однако действовал слишком азартно и не добился компенсации за отданный материал. На 38 ходу арабскому шахматисту пришлось признать поражение.

Таким образом, после всех девяти туров Шамсиддин набрал 6,5 очков. Столько же оказалось у Бардия Данешвара (Иран, 2581), Володара Мурзина (Россия, 2631) и Сэма Шенкленда (США, 2671). Для определения победителя был использован коэффициент Бухгольца — сумма очков, набранных шахматистами, с которыми они успели сыграть в турнире. Согласное нему победителем стал Данешвар, за ним Мурзин и Шенкленд. Шамсиддин оказался четвертым.





Стоит отметить, что по следующему показателю, рейтинг-перфомансу, Шамсиддин стал бы победителем. Его результат, 2860, соответствует уровню сильнейших шахматистов мира. Каждый соперник Вохидова превосходил его по рейтингу, и одержать четыре победы без поражений в таких условиях — спортивный подвиг, который к тому же принёс 5000 долларов.

Синдаров Жавохир с 5,5 очками занял 19 место при 15-м стартовом. Международный мастер Мухиддин Мадаминов набрал 4,5 очками и выполнил последнюю необходимую гроссмейстерскую норму. Высшее шахматное звание ему присвоят на следующем конгрессе FIDE.

Мухиддин Мадаминов.



Джахонгир Вахидов набрал 3,5 очка и не может занести этот турнир себе в актив. Нодирбек Якуббоев, набрав 2 очка, после пяти туров снялся с турнира.

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