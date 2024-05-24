Китай остаётся главным торговым партнёром Узбекистана по итогам первых четырёх месяцев года, но Россия близка к тому, чтобы вернуть этот статус. Это следует из доклада Агентства статистики при президенте, который изучила «Газета.uz».

В январе-апреле внешнеторговый оборот Узбекистана составил 20,87 млрд долларов, что на 1,16 млрд долларов, или на 5,9%, больше, чем за аналогичный период 2023 года. Экспорт с учётом золота вырос на 9% — до 8,49 млрд долларов, без учёта золота — 5,07 млрд долларов (+7,1%), импорт — до 11,92 млрд долларов (+3,9%).

В апреле экспорт вырос на 6% — за счёт поставок золота. Экспорт без учёта золота сократился на 7% — до 1,38 млрд долларов.

Торговля с Россией увеличилась на 29,4% — до 3,84 млрд долларов (в январе-апреле 2023 года рост составил 15%), узбекистанский экспорт за четыре месяца составил 1,02 млрд долларов (+25,8%), а импорт — 2,82 млрд долларов (+30,7%).





Доля РФ во внешнеторговом обороте Узбекистана с начала года менялась следующим образом: в январе — 18,3%, в феврале — 17,8%, в марте — 17,7%, в апреле — 18,4%. Доля Китая за этот период снизилась с 27,2% до 19%, Казахстана — с 6,5% до 5,9%, Турции — с 5,1% до 4,4%, Южной Кореи — с 4,3% до 3,3%, Германии — с 2,3% до 1,7%.

Импорт из России растёт высокими темпами третий месяц подряд: в феврале — 42,4% (к февралю 2023 года), в марте — 22,5%, в апреле — 46,5%. Торговля с Китаем увеличилась на 18,2%, но импорт китайских товаров и услуг в марте снизился на 8,2%, а в апреле вырос всего на 2,37% (в январе был рост на 7,56%, в феврале — на 21%).

Как обратил внимание экономист Миркомил Холбоев, в прошлом месяце экспорт в Россию вырос в 5 раз — до 300,5 млн долларов (по сравнению с апрелем 2023 года), тогда как в Китай снизился на 21,6%, Казахстан — на 39,4%, Турцию — на 7%, Кыргызстан — на 36,2%, Таджикистан — на 20,1%.

В месячном выражении поставки из Казахстана сокращаются 10-й месяц подряд, в том числе в январе — на 29,6% (к январю 2023 года), в феврале — на 16,7%, в марте — на 14,4%, в апреле — на 27,3%.

В целом торговля с Казахстаном за январь-апрель составила 1,22 млрд долларов, что меньше показателя за этот период 2023 года на 18,7% (1,5 млрд долларов), 2022 года (1,4 млрд долларов) и почти одинаково с показателем 2021 года (1,22 млрд долларов).

С Турцией торговля снизилась до 920,2 млн долларов (-15,8%), с Южной Кореей — до 695 млн долларов (-13,3%), с Германией — до 345 млн долларов (-56,3%, в прошлом году был резкий рост из-за поставки самолётов), с Туркменистаном — до 288,5 млн долларов (-8,7%), с Кыргызстаном — до 224,2 млн долларов (-32,4%), Таджикистаном — до 198,1 млн долларов (-3,4%).

За четыре месяца объём торговли с Францией увеличился в 1,5 раза — до 386,4 млн долларов, что позволили ей подняться с 10-го на 6-е место в списке основных торговых партнёров Узбекистана. В основном рост наблюдается за счёт узбекистанского экспорта, который вырос до 264,6 млн долларов, что в 2,2 раза больше показателей за аналогичный период 2023 года (120,6 млн долларов) и в 4,1 раза — 2022 года (64,1 млн долларов).





Рост экспорта во Францию можно объяснить возросшими поставками урана. Этот вопрос президент Франции Эммануэль Макрон обсуждал с президентом Шавкатом Мирзиёевым во время визита в Ташкент, в том числе обсуждалось расширение геологоразведочных работ на урановых месторождениях вместе с компанией Orano.

Растёт также товарооборот Узбекистана с Индией, США, Афганистаном, ОАЭ, Чехией, Пакистаном и Японией.