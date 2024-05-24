Президент России Владимир Путин готов остановить войну в Украине путём переговоров о прекращении огня, которые признают нынешние позиции сторон на линии фронта, пишет Reuters со ссылкой на четыре российских источника.

По словам собеседников агентства, если Киев и Запад не примут этих условий, Путин готов продолжать войну.

Три источника, знакомые с дискуссиями в окружении Путина, сообщили, что российский президент «выразил разочарование» небольшой группе своих советников по поводу того, что, по его мнению, Запад пытается сорвать подобные переговоры, а президент Украины Владимир Зеленский их исключает.

«Путин может воевать столько, сколько потребуется, но Путин также готов к прекращению огня — чтобы заморозить войну», — сказал высокопоставленный российский источник, который работал с Путиным и знает содержание бесед на высшем уровне в Кремле.

Со слов источников, Путин предпочёл бы использовать нынешнюю динамику российских войск на фронте, чтобы «оставить войну позади». Он считает, что уже достигнутых успехов в войне достаточно, чтобы «продать» победу российскому народу, заявили два собеседника Reuters.

Путин понимает, что любое новое продвижение вперёд на фронте потребует ещё одной волны мобилизации, которую он не хотел бы проводить, заявили три источника. Один из собеседников агентства утверждает, что уровень популярности Путина среди населения упал после первой волны мобилизации в сентябре 2022 года.

Один из источников высказал мнение, что соглашение не может быть достигнуто, пока Зеленский находится у власти, если только Россия не пойдёт в обход его и не заключит сделку с Вашингтоном. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киеве на прошлой неделе, заявил журналистам, что не верит в заинтересованность Путина в серьёзных переговорах, отмечает Reuters.

Все собеседники агентства полагают, что «настойчивое требование» Путина зафиксировать в сделке «любые боевые успехи» не подлежит обсуждению. «Путин скажет, что мы победили, что НАТО напало на нас и мы сохранили свой суверенитет, что у нас есть сухопутный коридор в Крым», — сказал один из них.

Reuters отмечает, что замораживание конфликта по нынешней линии фронта оставило бы во владении России значительные части четырёх украинских регионов, уже официально включённых в состав РФ в сентябре 2022 года, но без полного контроля ни над одним из них.

Ещё одним фактором, подкрепляющим точку зрения Путина о необходимости закончить войну, являются опасения, что чем дольше она затягивается, тем больше закалённых в боях ветеранов возвращаются в Россию, неудовлетворённые послевоенными перспективами трудоустройства и доходов, а это потенциально создаёт напряжённость в обществе, сказал один из источников.

Саммит в Швейцарии

Украина готовится к мирному саммиту, который пройдёт в Швейцарии в июне и направлен на объединение международного мнения о том, как положить конец войне. Саммит был организован по инициативе Зеленского. Российская сторона в нём не участвует.

Ранее Киев уже отвергал предполагаемую готовность России к переговорам как попытку переложить вину за войну на Украину. По мнению украинских властей, Путину, который неоднократно отрицал планы вторжения в Украину в 2022 году, нельзя доверять в выполнении условий какой-либо сделки.

И Россия, и Украина также опасаются, что другая сторона может использовать любое прекращение огня для перевооружения, отмечает Reuters.