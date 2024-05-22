Политика

Президент Казахстана ратифицировал договор о союзнических отношениях с Узбекистаном. Узбекская сторона ратифицировала документ в ноябре прошлого года.

Экономика

Через выпуск очередных евробондов Узбекистан привлёк заёмные средства на 1,5 млрд долларов для покрытия растущего дефицита бюджета и финансирования Целей устойчивого развития.

Продажа автозаправок UNG Petro и Чиназского НПЗ включена в инвестиционную программу Узбекистана на второй квартал 2024 года. Несколько месяцев назад сообщалось о приобретении объектов другой компанией у «Узбекнефтегаза». Указанная цена продажи (включая нефтяное оборудование) — $70 млн.

Компания «Узбекнефтегаз» может войти в проект по добыче газа в Азербайджане, сообщил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов. Речь идёт о месторождении «Шах-Дениз» в Каспийском море.

Власти Узбекистана и Азербайджана планируют создать коммерческую онлайн-платформу для предпринимателей и достичь товарооборота в $1 млрд, заявил министр инвестиций Лазиз Кудратов. Он также сообщил, что в августе запланирован визит главы Азербайджана в Ташкент.

Компания по рефинансированию ипотеки (КРИ) сообщила, что не приостанавливала выделение льготных кредитных ресурсов банкам, которые предоставляются для покупки вторичного жилья.

Общество

На презентации у президента говорилось о повышении эффективности первичного звена здравоохранения, цифровизации и внедрении медицинского страхования с этого года, а также переподготовке персонала скорой помощи на врачей-консультантов, операторов сортировки вызовов и фельдшеров-парамедиков.

Сотрудники МВД задержали двух мужчин, обещавших помочь перевести заключённого из колонии-поселения в Букинском районе в колонию-поселение в Ахангаране или Алмалыке.

В Нарпайском районе пожилой водитель в нетрезвом состоянии наехал на ученицу второго класса. Девочка получила перелом руки. Мужчина до этого лишался прав из-за вождения в нетрезвом виде.

При Ассоциации махаллей Узбекистана создаётся Фонд поощрения деятельности махаллей. Ассоциации поручено открыть колл-центр для обращений жителей по улучшению деятельности махаллей. Средствами фонда будет управлять глава ассоциации.

77-летний фотограф Шоназар Ибрагимов посвятил журналистике 40 лет жизни. За свою карьеру ему удалось снять ведущих политиков Узбекистана: от Шарафа Рашидова до Ислама Каримова. Корреспондент «Газеты.uz» поговорил с ветераном о специфике работы и равнодушии Министерства культуры к архивам автора.

Узбекистан отправил пострадавшему от сильного наводнения населению Афганистана партию гуманитарной помощи. В неё вошли продукты питания, в том числе мука, пшеница, растительное масло, макароны, консервы и сахар, а также специально оборудованные палатки и ёмкости для хранения воды.

Суд озвучил приговор владельцам и работникам метановых заправок Shaffof. В материалах дела говорится о неуплате налогов на 447,5 млрд сумов, нарушении правил торговли на 1,37 трлн сумов, легализации преступных доходов. Главные фигуранты дела — братья Тошматовы — осуждены на 9 лет 2 месяца.

Селе-паводковые явления, связанные с сильными дождями, ожидаются 23−26 мая по горным районам и предгорным районам в большинстве регионов Узбекистана.

Мир

Норвегия, Испания и Ирландия официально признали Палестину государством. Такое решение будет способствовать миру на Ближнем Востоке, заявили власти европейских стран. В Израиле этот шаг назвали вознаграждением ХАМАС и Ирана.

Четыре страны Евросоюза хотят предложить ввести санкции против Грузии из-за закона «об иноагентах». В числе возможных ограничений — отмена безвизового режима в ЕС для граждан Грузии.

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