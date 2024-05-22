Норвегия, Испания и Ирландия официально признали Палестину в качестве независимого государства. Решения всех трёх стран вступят в силу 28 мая, передаёт BBC.

«Палестинский народ имеет фундаментальное независимое право на самоопределение. И израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире в своих государствах. Не будет мира на Ближнем Востоке без решения о создании двух государств. Без палестинского государства не может быть решения на основе двух государств», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на пресс-конференции 22 мая.

«Мы собираемся признать Палестину по многим причинам и можем резюмировать это тремя словами — мир, справедливость и последовательность», — отметил премьер-министр Испании Педро Санчез.

«Это признание не против Израиля и не против евреев. И не в пользу ХАМАС, как утверждается. Это признание не против кого-либо, оно в пользу мира и сосуществования», — добавил Санчез.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис также подчеркнул, что решение о создании двух государств является «единственным надёжным путём» к миру.

Реакция Израиля

Израиль объявил, что отзывает своих послов в Норвегии, Испании и Ирландии для «срочных консультаций».

«Сегодняшнее решение [трёх стран] посылает сигнал палестинцам и всему миру: терроризм оправдывает себя, — заявил глава израильского МИДа Исраэль Кац. — После того, как террористическая организация ХАМАС совершила крупнейшее массовое убийство евреев со времён Холокоста, после совершения чудовищных сексуальных преступлений, свидетелями которых стал весь мир, эти страны решили вознаградить ХАМАС и Иран, признав палестинское государство».

Кац добавил, что признание палестинского государства является несправедливостью по отношению к памяти жертв 7 октября, подрывает усилия по возвращению 128 заложников, которые остаются в Газе, поддерживает ХАМАС и Иран, а также подрывает шанс на мир и ставит под сомнение право Израиля на самооборону.

Как много стран признают палестинское государство

Помимо Норвегии, Испании и Ирландии, Палестину в качестве государства признают 143 из 193 членов ООН.

В числе стран, которые не признают государственность Палестины, — США, Великобритания и Израиль.

Израильское правительство утверждает, что создание палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа будет угрожать существованию Израиля.