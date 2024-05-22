21 мая на мировых финансовых рынках были размещены очередные суверенные еврооблигации Узбекистана на общую сумму в 1,5 млрд долларов, сообщили в Министерстве экономики и финансов.

Страна впервые выпустила облигации в трёх валютах — 7-летних евробондов в долларах США, 3-летних бондов в евро для финансирования задач Целей устойчивого развития (ЦУР) и облигаций в национальной валюте.

В течение дня поступили заявки на общую сумму 5,5 млрд долларов (3 млрд долларов, 2 млрд евро и 4 трлн сумов).

Ставка купона по 7-летним облигациям на 600 млн долларов составила 6,9%;

по 3-летним облигациям на 600 млн евро — 5,375%;

по 3-летним облигациям на 3 трлн сумов — 16,625%.

В министерстве отметили, что процентная ставка по трёхлетним государственным ценным бумагам, выпущенным на внутреннем рынке Узбекистана, составляет 17,9%

Как сообщается, поступления от этих международных облигаций будут использованы для покрытия дефицита государственного бюджета и финансирования Целей устойчивого развития.

По данным МЭФ, 17 мая состоялась видеоконференция с 76 инвесторами из США, Великобритании, Германии, Дании и ОАЭ, а 20−21 мая прошли встречи с 40 крупными инвесторами.

Представители Узбекистана осведомили о макроэкономической ситуации и структурных реформах в рамках стратегии «Узбекистан — 2030».

«Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию в мире, международные инвесторы позитивно оценили сохранение макроэкономической стабильности в Узбекистане, ускорение тарифов на энергоносители, приватизации и других структурных реформ в практическом плане», — говорится в сообщении.

В 2023 году дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил рекордные 59 трлн сумов (свыше 5 млрд долларов), намного превысив показатели предыдущих лет. В конце прошлого года правительство через парламент повысило лимит, поскольку не уложилось в рамки госрасходов.

В прошлом году объём субсидий из госбюджета вырос в 5 раз за два года — с 5,63 трлн до 29,25 трлн сумов (2,5 млрд долларов). 18 трлн сумов приходится на покрытие разницы между покупкой и продажей газа, 1,72 трлн — на возмещение ущерба по теплоэнергии, 1,02 трлн — на геологоразведку.

Расходы на содержание органов госуправления, юстиции, прокуратуры и судов, а также махаллей и поддержку ННО в Узбекистане выросли на 24,5% — до 17 трлн сумов, хотя в рамках админреформы планировалось сократить госрасходы на 2,8 трлн сумов.

В январе-апреле дефицит государственного бюджета Узбекистана составил 25,5 трлн сумов (около $2 млрд).

Еврооблигация — долгосрочные ценные бумаги в валюте, иностранной для эмитента. Евробонды выпускают международные организации, правительства, крупные корпорации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок — от 1 года до 40 лет. Через определённое время должен произойти обратный выкуп. Несмотря на приставку «евро» (первые такие ценные бумаги появились в Европе), сегодня их выпускают на разных рынках в разной валюте.