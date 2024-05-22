По поручению президента Шавката Мирзиёева пострадавшим от сильного наводнения жителям Афганистана 21 мая на грузовиках была направлена партия гуманитарной помощи от Узбекистана, сообщила пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.

В состав груза, доставленного в провинцию Балх, вошли 48 тонн муки, 22 тонны риса, 100 тысяч банок мясных консервов (тушёнка), 44 тонны макаронных изделий, 25 тысяч литров растительного масла, 100 тысяч упаковок лапши быстрого приготовления, а также 100 специально оборудованных палаток на 10 человек и 96 ёмкостей для хранения воды объёмом 1000 литров.

Церемония передачи груза прошла на территории компании Astras в Хайратоне, в ней приняли участие специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, первый заместитель хокима Сурхандарьинской области Шерзод Раджабов и официальные представители провинции Балх.

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