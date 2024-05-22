Первичное звено здравоохранения

Лишь 30% обращений населения к врачам в Узбекистане решаются на первичном уровне. Об этом говорилось на презентации предложений Центра проектов здравоохранения у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 21 мая. Проектный офис «Центр проектов здравоохранения» был создан при Минздраве в январе.

«Лечение некоторых заболеваний проводится по устаревшим методам. Ограничен также круг задач, которые могут выполнять медсестры», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

В связи с этим на основе международных требований были обновлены методики лечения 7 наиболее распространённых заболеваний: гипертония, ишемические болезни сердца и хронические заболевания лёгких, бронхиальная астма, сахарный диабет, гепатит и другие.

До конца года будут пересмотрены ещё 300 клинических протоколов. Функции назначения больным обычных обследований и немедикаментозная терапия будут переданы от врачей медсёстрам. В поликлиниках будет упорядочена маршрутизация больных, что сократит время ожидания в очереди на прием.

И. о. министра здравоохранения Асилбек Худаяров.

Медицинское страхование

Три года назад в Сырдарьинской области в качестве эксперимента была внедрена система медицинского страхования. Она выявила множество недостатков в сфере, говорится в сообщении.

«Из-за недостаточной цифровизации медицинских учреждений система страхования не функционирует полноценно. Много времени врачей уходит на заполнение отчётов», — отмечается в сообщении.

Поставлена задача создать в Ташкенте модель цифровизации сферы здравоохранения. Для этого все учреждения оснащаются новыми компьютерами и техническими средствами. До конца года будут запущены системы «Электронная поликлиника» и «Электронная больница».

Вслед за выполнением этих мероприятий в 2024 году в столице будут внедрены механизмы государственного медицинского страхования. Система будет финансироваться за счёт общих налогов, уплачиваемых гражданами, дополнительных сборов с населения взиматься не будет, говорится в сообщении.

В рамках медицинского страхования:

будет введён гарантированный пакет оказываемых государством бесплатных медицинских услуг и лекарственных средств;

будет организована система направления пациентов к специалистам узкого профиля или в больницы через закреплённых семейных врачей. Бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только при соблюдении данного порядка;

лекарства в рамках гарантированного пакета будут бесплатно предоставляться населению через аптеки на основании электронного рецепта для лечения наиболее распространённых заболеваний.

Скорая помощь

Отсутствие сортировки обращений в скорую медицинскую помощь по степени тяжести заболевания было названо основной проблемой в этой сфере.

Для решения проблемы будет налажена врачебная консультация пациентов через колл-центры скорой помощи, говорилось на мероприятии.

В этом году в Ташкенте, а в следующем году в других регионах будут созданы бригады парамедиков и педиатров. Работники системы будут переподготовлены по специальностям врача-консультанта, оператора сортировки вызовов и фельдшера-парамедика.

Обсуждался также вопрос формирования реальной потребности в лекарствах, их закупке и своевременной доставке во все регионы. Планируется усовершенствовать перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на основе прямых договоров, а также сам процесс закупок.