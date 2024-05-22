По по предгорным и горным районам Узбекистана 23−26 мая в связи с ожидаемыми сильными дождями будет селеопасно, сообщила пресс-служба Узгидромета.

23 мая по пустынной зоне, 24−26 мая местами по стране возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.

«По территории Узбекистана возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий», — отмечается в сообщении.