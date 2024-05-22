В Нарпайском районе Самаркандской области нетрезвый 70-летний мужчина совершил наезд на учащуюся второго класса, сообщила пресс-служба УБДД УВД области.

Девочка возвращалась домой из школы, когда на одной из улиц махалли её ударил автомобиль Nexia 2. У школьницы диагностировали перелом руки, она перенесла операцию.





Девочка рассказала, что шла по улице не одна, а с другими детьми.

Водитель ранее уже лишался водительского удостоверения из-за вождения в нетрезвом состоянии.

«Больше пить я не буду, машину водить тоже не буду», — заявил мужчина. Он попросил прощения у девочки.





По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 266 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства), ведётся следствие.